Mais de 100 famílias cadastradas recebem alimentos por meio do PAA

Publicada em 27/12/2025 às 11h06
A Prefeitura de Ariquemes, por meio do Banco de Alimentos, realizou a entrega de alimentos a mais de 100 famílias cadastradas no programa, reforçando o compromisso com a segurança alimentar e o cuidado com a população em situação de vulnerabilidade social.
A ação contemplou a distribuição de frutas, legumes, verduras, carnes, ovos, leite, queijos, iogurtes, entre outros itens de qualidade, todos adquiridos diretamente da agricultura familiar. A compra dos alimentos foi realizada por meio do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA), fortalecendo a economia local e valorizando os produtores rurais do município.
A iniciativa integra as políticas públicas de combate à insegurança alimentar e nutricional, promovendo dignidade às famílias atendidas e incentivando o desenvolvimento sustentável no campo e na cidade.
