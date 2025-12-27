Maduro acusa governo Trump:

Publicada em 27/12/2025 às 09h51
O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, acusou o governo dos Estados Unidos de usá-lo como desculpa para se apropriar das riquezas naturais do país nesta sexta-feira (26).
Em uma reunião com aliados de seu governo, transmitida ao vivo pela TV estatal, o venezuelano afirmou que os EUA inventaram suas acusações contra ele para justificar a ofensiva.
Nicolás Maduro é acusado pelos EUA de ser o líder do Cartel de los Soles, descrito como um grupo ligado ao tráfico de drogas, e oferece uma recompensa de US$ 50 milhões - o equivalente a R$ 277 milhões - por informações que levem à sua captura.
"Não é Maduro, é o petróleo que querem. Não é Maduro, é o ouro, as terras raras; é a nossa riqueza natural. Não podem dizer que eu tenho uma arma de destruição massiva, ninguém iria acreditar. Não podem dizer que tenho armas biológicas ou químicas, que estou construindo uma bomba nuclear... Então repetem mentiras permanentemente", acusou.
As fortes declarações ocorrem três dias após a Venezuela declarar, na terça-feira (23), em uma reunião do Conselho de Segurança da ONU, que os Estados Unidos estão submetendo o país à "maior extorsão" de sua história.
A fala foi do embaixador do governo de Nicolás Maduro nas Nações Unidas, Samuel Moncada, que apresentou as queixas do país em relação à pressão exercida pelo governo americano.
"Estamos diante de uma potência que atua à margem do direito internacional, exigindo que nós venezuelanos abandonemos nosso país e o entreguemos [...] Trata-se da maior extorsão de que se tem notícia em nossa história", afirmou.
