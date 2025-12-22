Macron mostra disposição em treinamento com militares no dia de seu aniversário de 48 anos

Publicada em 22/12/2025 às 15h53
O presidente da França, Emmanuel Macron, mostrou que "suou a camisa" em um treinamento físico com militares franceses durante sua visita a uma base militar do país em Abu Dhabi neste domingo (21).
Macron, que completou 48 anos de vida no mesmo dia, postou um vídeo em suas redes sociais, nesta segunda-feira (22), onde aparece fazendo exercícios como prancha, flexões e agachamentos.
As imagens também mostram o presidente francês assistindo demonstrações militares, comendo com oficiais e ganhando um parabéns com direito a bolo por seu aniversário.
"É uma grande honra compartilhar esses momentos com nossos militares. Desejo a todos um ótimo período de festas", escreveu ele na legenda.
Durante a visita, Macron anunciou que a França construirá um novo porta-aviões, maior e mais moderno, para fortalecer o poderio marítimo da França.
A embarcação, que deverá ser o maior navio de guerra já construído na Europa, está previsto para custar cerca de 10,2 milhões de euros - o equivalente a R$ 66,8 milhões - e só deve estar operacional até 2038.
O anúncio corre em meio ao esforço da Europa em busca de maior autonomia na área de segurança e defesa, devido à guerra da Rússia na Ucrânia e à relutância do presidente dos EUA, Donald Trump, em apoiar a segurança do continente.
