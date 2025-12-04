Lula reforça incentivo à indústria em evento que marca início da produção de veículos elétricos da GM no Brasil

Publicada em 04/12/2025 às 14h38
Lula destacou que o Brasil já tem 53% de energia renovável, enquanto países desenvolvidos querem chegar a 40% em 2050. Foto: Ricardo Stuckert/Secom-PR
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou nesta quarta-feira, 3 de dezembro, da cerimônia que marcou o início da produção de veículos elétricos da General Motors no Brasil, em Horizonte (CE). O modelo que inaugura a etapa é o Chevrolet Spark EUV, utilitário esportivo lançado este ano no país. O evento ocorreu no Polo Automotivo do Ceará, onde será a produção local dos veículos elétricos.
O Brasil tem um mercado interno muito grande. E o que nós precisamos é produzir carro para vender para o povo brasileiro, e o excesso de carro a gente exporta. Mas primeiro nós temos que garantir que o povo brasileiro tenha o direito de andar num carro bonito. É para isso que a gente trabalha, para ter acesso às coisas que a gente produz”
Lula destacou que o Brasil já tem 53% de energia renovável, enquanto países desenvolvidos querem chegar a 40% em 2050. “É por isso que é importante o carro elétrico, é por isso que é importante a decisão da GM vir para cá, para a gente poder mostrar que este país não deve nada a ninguém”, disse.
O presidente Lula também ressaltou que os incentivos à indústria promovidos pelo governo refletem em dados positivos da economia brasileira. “Nós temos hoje a menor inflação acumulada em quatro anos. Hoje nós temos o maior crescimento do salário mínimo. Hoje nós temos o maior crescimento da massa salarial. Hoje nós temos o menor desemprego da história desse país. E hoje nós temos o menor índice de pobreza de todos os 525 anos desse país. Por uma razão muito simples, o dinheiro está chegando na mão do povo”, relatou.
ESTÍMULO — Para o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, o anúncio reforça a cadeia automotiva nacional e estimula a mobilidade sustentável no país. Ele lembrou que essa é a terceira fábrica automobilística que o presidente Lula reabre. “Quando o presidente Lula assumiu, a indústria automotiva estava em crise. Inúmeras fábricas fechadas e uma enorme ociosidade. O presidente lançou, logo no início, o carro patrocinado para estimular as vendas. Num único dia foram vendidos 29 mil veículos”, disse. “E o presidente lançou a Nova Indústria Brasil (NIB). E essa nova indústria está aqui representada. É uma indústria inovadora”, completou Alckmin.
AMPLIAÇÃO — No mesmo evento, foi confirmado que o Chevrolet Captiva EV também será produzido na unidade a partir de 2026. O anúncio ocorre no ano em que a GM celebra 100 anos de suas operações no Brasil. “Trazer a produção do Spark EUV e do Captiva EV para o Brasil é um passo coerente com tudo o que defendemos para a indústria nacional: competitividade, tecnologia e visão de longo prazo. O país tem capacidade, escala e talento para avançar na eletrificação, desde que os movimentos sejam responsáveis e alinhados ao estágio do mercado”, afirmou o presidente da GM América do Sul, Santiago Chamorro.
MOVER — Para estimular a indústria automobilística, o Governo do Brasil lançou o programa de Mobilidade Verde e Inovação (Mover), que promove a expansão de investimentos em eficiência energética, inclui limites mínimos de reciclagem na fabricação dos veículos e cobra menos impostos de quem polui menos, criando o IPI Verde. O programa disponibilizará R$ 19,5 bilhões para estimular a inovação, a indústria verde, a descarbonização da frota automotiva, além de carros melhores e a preços menores.
INVESTIMENTOS — Neste ano, o Brasil atingiu R$ 130 bilhões em investimentos anunciados pelas empresas automotivas, demonstrando a confiança delas no país.
