Lula liga para Trump e defende redução de tarifas sobre produtos brasileiros ainda sobretaxados
Por Kellen Barreto, Isabella Calzolari, g1/Brasília
Publicada em 03/12/2025 às 15h36
Ainda conforme o governo, na conversa, Lula falou sobre a necessidade urgente de reforçar a cooperação com os Estados Unidos para combate ao crime organizado internacional.

O petista, segundo o Planalto, mencionou recentes operações realizadas pelo governo federal para "asfixiar" financeiramente facções – como a que apura crimes no setor de combustíveis – e que identificaram grupos que atuam a partir do exterior.

Segundo o Planalto, Trump ressaltou "total disposição" em trabalhar conjuntamente com o Brasil e disse que dará apoio a iniciativas bilaterais para enfrentar organizações criminosas.

Recentemente, os Estados Unidos intensificaram ações no mar do Caribe contra organizações criminosas que traficam drogas, especialmente venezuelanas.

🔎A crise dos EUA com a Venezuela é um ponto de atenção do governo brasileiro, que tem se preocupado com a possibilidade de um conflito militar se instalar na América do Sul, gerando instabilidade na região e em países vizinhos.

Houve consenso entre Lula e o norte-americano de que novas conversas sobre esses dois temas – tarifas e combate ao crime – devem ser realizadas em breve.

Segundo um auxiliar do presidente Lula, a ligação com Trump desta terça foi costurada entre os dois chefes de Estado, naquele contato pessoal que trocaram recentemente, de "linha direta".

Tarifaço

No final de novembro, os EUA retiraram a tarifa extra sobre mais de 200 produtos brasileiros, incluindo café, carne bovina, cacau e frutas.

A decisão amplia a lista de exceções ao tarifaço e ocorreu após reunião entre o chanceler Mauro Vieira e o secretário de Estado americano, Marco Rubio.

O governo americano justificava o tarifaço como uma resposta a ações do governo Brasil, que ameaçaria a segurança nacional americana.

O tarifaço começou a vigorar em agosto no Brasil. Outros países também foram alvo de Trump.

