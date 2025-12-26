Kim Jong Un quer aumentar produção de mísseis em 2026

Publicada em 26/12/2025 às 10h10
Durante uma visita a fábricas de munições, acompanhado por altos funcionários do regime, Kim Jong Un ordenou que as instalações de produção atendam às “necessidades previstas de mísseis e artilharia para as operações das Forças Armadas Estatais”, segundo a agência estatal norte-coreana KCNA.
Kim Jong Un afirmou que “a capacidade total de produção deve ser ainda mais ampliada” para suprir as demandas das Forças Armadas de Pyongyang e anunciou a construção de novas fábricas de munições.
“O setor de produção de mísseis e projéteis é de importância vital para o fortalecimento da dissuasão militar”, declarou o líder, de acordo com a KCNA.
A Coreia do Norte tem intensificado significativamente os lançamentos de mísseis nos últimos anos. Segundo analistas, o objetivo é aumentar a capacidade de ataque de precisão, desafiar os Estados Unidos e a Coreia do Sul e testar armamentos antes de exportá-los, possivelmente para a Rússia.
A mídia estatal informou na quinta-feira que Kim Jong Un visitou uma fábrica de submarinos de propulsão nuclear, onde prometeu combater o que chamou de “ameaça” representada pela produção nuclear da Coreia do Sul.
Ainda segundo os veículos oficiais, Kim Jong Un também acompanhou o lançamento de teste de novos mísseis antiaéreos de longo alcance e alta altitude sobre o Mar do Japão.
O Partido dos Trabalhadores da Coreia, que está no poder, deve realizar seu primeiro congresso em cinco anos no início de 2026, quando serão debatidos os planos de desenvolvimento econômico e militar para os próximos cinco anos.
