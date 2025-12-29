Guajará-Mirim recebe Núcleo de atuação do governo para reforçar atendimento aos povos indígenas

Publicada em 29/12/2025 às 14h15
Para reforçar a presença institucional do estado nos territórios e ampliar a capacidade de atendimento às demandas específicas das comunidades indígenas da região de Guajará-Mirim, o governo de Rondônia implantou, em outubro de 2025, um novo Núcleo de atuação no município, que concentra a maior população indígena do estado.
A criação do Núcleo, de iniciativa da Superintendência Estadual do Indígena (SI), considera a complexidade social, territorial e logística de Guajará-Mirim e municípios adjacentes, que abrigam diversas etnias e territórios indígenas de difícil acesso. Com a nova estrutura, a Superintendência passa a acompanhar de forma mais próxima as demandas locais, promovendo ações articuladas e respostas mais ágeis às necessidades das comunidades.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a implantação representa um avanço significativo na política de atenção aos povos indígenas. “A criação do Núcleo em Guajará-Mirim fortalece o diálogo, garante mais eficiência nas ações e demonstra o respeito do estado aos povos indígenas do estado”, salientou.
CAPACIDADE OPERACIONAL
O Núcleo conta com estrutura própria instalada na regional do estado, incluindo caminhonete e embarcação, garantindo assim melhores condições logísticas para o atendimento nas aldeias e nos territórios indígenas. A iniciativa amplia a capacidade operacional da Superintendência e assegura maior efetividade nas ações desenvolvidas.
Segundo o superintendente da SI, Gasodá Suruí, a implantação do Núcleo é resultado de uma atuação estratégica e do compromisso com a presença contínua nos territórios. “Estar em Guajará-Mirim de forma permanente nos permite compreender melhor a realidade local e atender com mais agilidade as demandas dos povos indígenas. O Núcleo fortalece nossa atuação e aproxima ainda mais o governo das comunidades”, afirmou.
A Superintendência Estadual do Indígena segue atuando como elo entre as comunidades indígenas e o governo de Rondônia, fortalecendo parcerias institucionais e promovendo ações que garantem direitos, assistência e respeito à diversidade dos povos indígenas em todo o estado.
