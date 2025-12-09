Governo de Rondônia injeta mais de R$ 131 milhões na economia com pagamento da segunda parcela do 13º salário

Publicada em 09/12/2025 às 08h32
O governo de Rondônia realiza, nesta sexta-feira (12), o pagamento da segunda parcela do 13º salário dos servidores do Poder Executivo Estadual. A medida reforça o compromisso do estado com a valorização do funcionalismo público e contribui de forma expressiva para o aquecimento da economia rondoniense neste fim de ano.
De acordo com a Secretaria de Estado de Finanças (Sefin), o valor líquido estimado a ser injetado diretamente na economia é de R$ 131.319.136,46 milhões, após a dedução das antecipações e dos descontos legais. Esse é o montante que circulará no comércio, nos serviços e em diversos setores produtivos do estado, fortalecendo o movimento de final de ano.
A composição da folha do 13º salário em 2025 registra um total de R$ 451.043.482,75 milhões em proventos brutos, dos quais R$ 216.056.079,26 milhões correspondem à antecipação paga em julho. Com isso, o valor bruto da segunda parcela em dezembro é de R$ 234.987.403,49 milhões, antes dos descontos legais.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a medida é fruto de responsabilidade fiscal e planejamento contínuo. “Mais uma vez, Rondônia honra seus servidores e reafirma o compromisso com uma gestão pública séria e eficiente. O pagamento do 13º valoriza quem trabalha pelo nosso estado e impulsiona a economia, gerando renda, fortalecendo o comércio e apoiando milhares de famílias neste período tão importante do ano”, enfatizou.
De acordo com o secretário de Estado de Finanças, Luís Fernando Pereira da Silva, o pagamento da segunda parcela evidencia a estabilidade fiscal alcançada pelo estado. “Estamos garantindo previsibilidade e segurança para os servidores, ao mesmo tempo em que movimentamos mais de R$ 131 milhões na economia local. Esse resultado é fruto de gestão responsável, controle das contas públicas e planejamento contínuo, assegurando que Rondônia mantenha seus compromissos em dia e siga avançando”, afirmou.
O governo de Rondônia segue trabalhando para manter a saúde fiscal do estado, a valorização dos servidores públicos e o estímulo ao crescimento econômico, especialmente em períodos de maior movimentação financeira como o fim de ano.
