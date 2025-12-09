Formatura dos alunos Agentes Mirins celebra a cidadania no trânsito

Publicada em 09/12/2025 às 16h10
Ao longo de 2025, cerca de 50 alunos do 5º ano da Escola Luiz Soares de Cássia, localizada na Zona Leste de Porto Velho, receberam aulas e orientações referentes ao trânsito. Esta foi a 2ª turma de Agentes Mirins da Cidadania no Trânsito de Rondônia, e a formatura ocorreu nesta segunda-feira (8), com a presença de professores, pais e servidores do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-RO).
O objetivo do projeto é formar cidadãos mais conscientes e reduzir pela metade os índices de mortes e feridos no trânsito em Rondônia. A iniciativa é do Detran-RO, através da Escola Pública de Trânsito (EPT), promovendo práticas educativas voltadas à segurança viária e ao exercício da cidadania.
Para o governador de Rondônia Marcos Rocha, o investimento em educação é imprescindível para o desenvolvimento do estado. “E aliar a educação aos temas transversais é de suma importância, pois faz com que os alunos consigam adquirir conhecimentos e torná-los viáveis e práticos no seu dia a dia”, ressaltou.
A diretora da escola, Marcilene Ferreira da Silva, destacou a importância do projeto, que chamou “de excelência”, e enfatizou que os alunos aguardavam ansiosos pelas aulas, cujos conhecimentos são levados aos pais no dia a dia, corrigindo e orientando quando no trânsito.
A aluna do 5º Ano B, Luara Caroline Cardoso da Silva, afirmou que o projeto “foi muito bem elaborado e pensado para atender os estudantes com muito amor e carinho. Ser um agente mirim me deixa muito feliz para ajudar as pessoas no trânsito”.
CIDADANIA
A proposta do projeto busca transformar o ambiente escolar em um espaço de construção de valores e atitudes para um trânsito mais humano e seguro, por meio de vivências cotidianas e ações pedagógicas alinhadas ao Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e ao Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito (PNATRANS). Durante a realização do projeto foram ministradas aulas integradas com disciplinas como matemática, educação física, artes, teatro, mobilizando os alunos quanto as emoções e o trânsito.
Segundo o diretor-geral do Detran-RO, Sandro Rocha, esta é uma das propostas do Departamento Estadual de Trânsito: investir em educação no trânsito voltado às crianças, pois são nossos futuros condutores. “Com o aprendizado desde a base, teremos cidadãos melhores no futuro, além do ensinamento levado para dentro de casa”, pontuou.
O diretor da EPT, Hassan Mohamad Hijazi, enfatizou a formação dentro da transversalidade integrada das disciplinas trabalhadas na escola com o tema trânsito, “fazendo com que os estudantes despertem para o contexto da cidadania e responsabilidade no trânsito, sempre buscando salvar vidas.”
O coordenador de Ações Educativas, Joe Araújo dos Santos, enfatiza que o projeto é gratificante. “Ver as crianças engajadas, aprendendo sobre noções de cidadania e respeito no trânsito, foi enriquecedor”, finaliza. Aproveitou a oportunidade para anunciar a possível ampliação do projeto para 2026, com instalação de turmas também em algumas regionais.
