Formatura dos alunos Agentes Mirins celebra a cidadania no trânsito
Por Geovani Berno
Publicada em 09/12/2025 às 16h10
Nos acompanhe pelo Google News

Ao longo de 2025, cerca de 50 alunos do 5º ano da Escola Luiz Soares de Cássia, localizada na Zona Leste de Porto Velho, receberam aulas e orientações referentes ao trânsito. Esta foi a 2ª turma de Agentes Mirins da Cidadania no Trânsito de Rondônia, e a formatura ocorreu nesta segunda-feira (8), com a presença de professores, pais e servidores do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-RO).

O objetivo do projeto é formar cidadãos mais conscientes e reduzir pela metade os índices de mortes e feridos no trânsito em Rondônia. A iniciativa é do Detran-RO, através da Escola Pública de Trânsito (EPT), promovendo práticas educativas voltadas à segurança viária e ao exercício da cidadania.

Para o governador de Rondônia Marcos Rocha, o investimento em educação é imprescindível para o desenvolvimento do estado. “E aliar a educação aos temas transversais é de suma importância, pois faz com que os alunos consigam adquirir conhecimentos e torná-los viáveis e práticos no seu dia a dia”, ressaltou.

A diretora da escola, Marcilene Ferreira da Silva, destacou a importância do projeto, que chamou “de excelência”, e enfatizou que os alunos aguardavam ansiosos pelas aulas, cujos conhecimentos são levados aos pais no dia a dia, corrigindo e orientando quando no trânsito.

A aluna do 5º Ano B, Luara Caroline Cardoso da Silva, afirmou que o projeto “foi muito bem elaborado e pensado para atender os estudantes com muito amor e carinho. Ser um agente mirim me deixa muito feliz para ajudar as pessoas no trânsito”.

CIDADANIA

A proposta do projeto busca transformar o ambiente escolar em um espaço de construção de valores e atitudes para um trânsito mais humano e seguro, por meio de vivências cotidianas e ações pedagógicas alinhadas ao Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e ao Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito (PNATRANS). Durante a realização do projeto foram ministradas aulas integradas com disciplinas como matemática, educação física, artes, teatro, mobilizando os alunos quanto as emoções e o trânsito.

Segundo o diretor-geral do Detran-RO, Sandro Rocha, esta é uma das propostas do Departamento Estadual de Trânsito: investir em educação no trânsito voltado às crianças, pois são nossos futuros condutores. “Com o aprendizado desde a base, teremos cidadãos melhores no futuro, além do ensinamento levado para dentro de casa”, pontuou.

O diretor da EPT, Hassan Mohamad Hijazi, enfatizou a formação dentro da transversalidade integrada das disciplinas trabalhadas na escola com o tema trânsito, “fazendo com que os estudantes despertem para o contexto da cidadania e responsabilidade no trânsito, sempre buscando salvar vidas.”

O coordenador de Ações Educativas, Joe Araújo dos Santos, enfatiza que o projeto é gratificante. “Ver as crianças engajadas, aprendendo sobre noções de cidadania e respeito no trânsito, foi enriquecedor”, finaliza. Aproveitou a oportunidade para anunciar a possível ampliação do projeto para 2026, com instalação de turmas também em algumas regionais.

Geral FORMATURA
Imprimir imprimir