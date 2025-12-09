Energisa alerta sobre riscos de sobrecarga no uso inadequado de equipamentos eletrônicos

Publicada em 09/12/2025 às 08h50
A tecnologia trouxe praticidade ao nosso dia a dia. Do chuveiro à fritadeira elétrica, do portão automático às tomadas para carregar o celular em qualquer lugar. Em cada cômodo da casa há, no mínimo, um equipamento que demanda o uso da energia elétrica. E isso chama a atenção para algo que pode ser tornar um problema: as instalações elétricas da sua casa estão adequadas para a quantidade de eletrônicos que você possui?
“Até pouco tempo o principal consumo de energia uma casa estava atrelado a equipamentos básicos como geladeira, microondas, televisão, chuveiro. Hoje o mercado traz novos produtos a cada dia, o que acende um alerta sobre as condições das instalações elétricas domésticas”, analisa Jucilene Dias, coordenadora de Segurança da Energisa Rondônia.
Ela acrescenta que mesmo no caso dos imóveis mais novos, é importante se certificar de que as instalações elétricas foram devidamente projetadas para suportar a demanda de energia. Já em relação às instalações de imóveis mais antigos, é indispensável ficar atento aos sinais de que elas precisam ser trocadas.
“Além de aumentar a conta de energia, instalações elétricas com problemas podem causar acidentes graves como curto-circuito, choque elétrico e até incêndio de grandes proporções”, enfatiza Jucilene.
Em ambas as situações, a orientação é contratar um eletricista profissional para que verifique as condições das tomadas e de toda a fiação do imóvel. Se uma ou mais tomadas e interruptores apresentarem defeitos como aquecimento ou cheiro de queimado, não ignore esses sinais, nem improvise adaptações.
“Benjamins, conhecidos como ‘Ts’, e extensões também podem ocasionar sobrecarga na rede elétrica do imóvel. Por isso é tão importante obter um parecer técnico que assegure as condições das tomadas e da fiação do imóvel. Ele ainda poderá orientar se a demanda dos equipamentos eletrônicos ligados corresponde à carga disponível na unidade consumidora”, acrescenta.
Fique atento aos sinais
Além do aquecimento e cheiro de queimado nos interruptores e tomadas, veja outras situações que podem ser um sinal de que sua instalação elétrica precisa de manutenção:
As chamadas “quedas dos disjuntores” são os primeiros sinais de sobrecarga de energia. Se eles estão caindo com frequência, tem algo errado na sua instalação;
Fique atento se há redução da luminosidade quando liga um equipamento de grande potência como, por exemplo, um micro-ondas;
Repare se lâmpadas e chuveiros estão queimando com frequência;
Instalações irregulares também podem causar o desligamento repentino dos equipamentos, mesmo quando não há situações de falta de energia.
“Ao perceber qualquer um desses sinais, chame imediatamente um eletricista profissional. Com eletricidade não se brinca”, finaliza Jucilene.
Em situações de emergência envolvendo a rede elétrica, a recomendação é clara: acione imediatamente o Corpo de Bombeiros, pelo 193, para garantir a segurança de todos, e comunique também a Energisa Rondônia pelos canais de atendimento listados abaixo:
Call Center 24h: 0800 647 0120
Aplicativo Energisa On – disponível para Android e iOS.
WhatsApp Gisa: (69) 99358-9673
Comentários
Seja o primeiro a comentar!