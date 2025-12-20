Em meio a tensões com a Otan, Putin diz que

Publicada em 20/12/2025 às 10h26
Presidente da Rússia, Vladimir Putin, em coletiva de imprensa de fim de ano em Moscou em 19 de dezembro de 2025. — Foto: Sputnik/Gavriil Grigorov/Pool via REUTERS
O presidente russo, Vladimir Putin, afirmou nesta sexta-feira (19) que não atacará outros países desde que a Rússia seja "tratada com respeito", em referência à escalada de tensões com a Europa.
Putin, no entanto, não especificou durante coletiva de imprensa de final de ano o que quis dizer por "ser tratado com respeito". Anteriormente, Moscou já acusou a Otan de não respeitar acordos de não expandir a aliança militar mais para o Ocidente, em direção às fronteiras russas —algo que considera uma ameaça.
“Você perguntou: haverá novas operações militares especiais? Não haverá operações se vocês nos tratarem com respeito, se observarem nossos interesses, assim como nós constantemente tentamos observar os seus. Se vocês não nos enganarem, como fizeram com a expansão da Otan para o leste”, disse Putin a um jornalista da rede britânica "BBC".
"Operação militar especial" é o termo utilizado por Putin para se referir à guerra da Ucrânia, iniciada após invasão das tropas russas em fevereiro de 2022. O líder russo também voltou a dizer que não tem a intenção de atacar a Otan.
