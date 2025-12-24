Em clima de tensão com EUA, Maduro dança com robô humanoide de IA

Publicada em 24/12/2025 às 10h26
O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, foi flagrado dançando com um robô humanoide de inteligência artificial (IA), durante um evento oficial em Caracas, na segunda-feira (22).
O momento inusitado aconteceu na inauguração da Expo Motores Productivos 2025, uma feira que reúne produtores e empresas de diferentes setores estratégicos do país, noticiou o El Mundo.
A dança de Maduro foi transmitida ao vivo pela televisão estatal, em um momento em que o clima entre a Venezuela e os Estados Unidos é pautado por uma grande tensão. Ao som de uma música do gênero conhecido como gaita, que é tradicional na época natalícia, o robô programado com IA acompanhou os passos do chefe de Estado, tal como poderá ver na galeria acima.
O episódio, que rapidamente se tornou viral, integrou-se na estratégia do governo venezuelano de mostrar avanços tecnológicos na Expo Motores Productivos, um evento fundamental para impulsionar a produção nacional.
Saliente-se, contudo, que não é a primeira vez que Nicolás Maduro dança em eventos públicos, ainda que, desta feita, o seu acompanhante tenha sido, no mínimo, pouco comum: um robô de IA, símbolo da abordagem tecnológica que o Executivo procura projetar para 2026.
Vale lembrar que Caracas e Washington mantêm uma relação tensa, marcada por sanções econômicas, disputas diplomáticas e mensagens contraditórias sobre democracia e direitos humanos.
Se os Estados Unidos procuram ter uma postura de pressão, o regime venezuelano insiste em projetar uma imagem de estabilidade, soberania e impulso tecnológico diante da comunidade internacional.
