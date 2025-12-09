Cuidado integral: Residência de enfermagem em obstetrícia é aberta pelo governo de Rondônia

Publicada em 09/12/2025 às 10h52
Com o objetivo de especializar profissionais enfermeiros e ampliar o acesso da população aos serviços de saúde, o governo de Rondônia abriu, no dia 4 de dezembro, a Residência de Enfermagem em Obstetrícia. A formação é promovida pelo Ministério da Saúde, com coordenação da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), em parceria e apoio do Departamento de Enfermagem da Universidade Federal de Rondônia (Unir).
As vagas foram destinadas a profissionais que atuam nas regiões de saúde Madeira-Mamoré, Vale do Jamari, Central, Cone Sul, Zona da Mata, Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI) Porto Velho e Vilhena, de acordo com o edital.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, oferecer qualificação de alto nível significa assegurar um atendimento mais seguro, humanizado e eficiente. “O governo segue trabalhando para fortalecer a formação de profissionais com foco no cuidado integral à saúde da mulher e proteção da vida”, ressaltou.
O titular da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), Jefferson Rocha, destacou que a especialização fortalece o Sistema Único de Saúde (SUS) e amplia os serviços voltados à saúde da mulher. “Com mais profissionais capacitados, a assistência em saúde aumenta, beneficiando a população”, afirmou.
A especialização integra as ações de fortalecimento da Rede Alyne, criada em 2024 pelo governo federal, com o objetivo de ampliar o acesso das mulheres a cuidados obstétricos humanizados e de qualidade.
