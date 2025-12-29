Con(cs)erto de Ferro e Flor estreia em Ji-Paraná com exibição gratuita

Publicada em 29/12/2025 às 08h45
O documentário “Con(cs)erto de Ferro e Flor”, dirigido e roteirizado por Rafaela Oliveira, será lançado no próximo dia 29 de dezembro, às 19h30, na Fada Inad Espaço Cultural, localizada na Rua Fernandão, nº 1066, em Ji-Paraná. A exibição é gratuita e contará com ação de acessibilidade durante a sessão, reforçando o compromisso com a inclusão cultural.
De caráter experimental, o filme aborda a violência contra a mulher em Rondônia a partir de uma narrativa poética e simbólica, explorando a dualidade entre dor e força, destruição e resistência. Inspirado em histórias reais e influenciado pela obra Trilogia do Céu Rasgado, da escritora jiparanaense Keila Barbosa, o documentário combina depoimentos, músicas e construções visuais para revelar as marcas deixadas pela violência de gênero e evidenciar a resiliência das mulheres.
A obra dialoga diretamente com a realidade do estado, que ocupa um dos primeiros lugares no ranking nacional de violência contra a mulher, propondo uma reflexão sensível e urgente sobre o tema.
A direção é assinada por Rafaela Oliveira, que também atua na produção executiva, ao lado de João Leão, com produção da Conexão Norte e coprodução da Cena Viva. O projeto contou com mentoria de Ana Clara Ribeiro Lages, atriz-performance de Andressa da Silva e participação das entrevistadas Lia Assunção Pereira, Márcia do Nascimento Pereira e Cíntia Taielen Pereira Lima, cujos relatos e presenças são fundamentais para a construção narrativa do filme.
Para a diretora, o documentário só se tornou possível graças às políticas públicas de fomento cultural:
Con(cs)erto de Ferro e Flor só pôde existir graças às leis de incentivo à cultura. Em Ji-Paraná, essas políticas permitem que histórias urgentes, sensíveis e muitas vezes silenciadas possam ser contadas por quem vive essa realidade. Sem esse apoio, produções como essa simplesmente não aconteceriam. As leis de incentivo fortalecem o audiovisual local, geram acesso e garantem que a cultura cumpra seu papel social.”, destaca Rafaela Oliveira.
O documentário foi realizado com recursos da Lei Paulo Gustavo (Lei Complementar nº 195/2022), por meio da Fundação Cultural de Ji-Paraná (FCJP), com apoio da Prefeitura Municipal de Ji-Paraná e do Governo Federal.
