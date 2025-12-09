LÍDER OPOSITORA

Comitê do Nobel cancela evento com María Corina Machado e levanta dúvidas se oposicionista a Maduro conseguiu viajar

Líder opositora venezuelana iria a Oslo para cerimônia de entrega do Prêmio Nobel da Paz, que ela recebeu em outubro deste ano. Comitê não divulgou motivo do cancelamento