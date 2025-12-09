Comitê do Nobel cancela evento com María Corina Machado e levanta dúvidas se oposicionista a Maduro conseguiu viajar

Publicada em 09/12/2025 às 15h59
A opositora venezuelana María Corina Machado cancelou nesta terça-feira (9) a entrevista que daria à imprensa em Oslo, na Noruega, para onde iria receber em mãos o Prêmio Nobel da Paz, segundo anunciou o comitê da premiação.
O comitê, que em outubro anunciou o Nobel da Paz para a venezuelana, não deu motivos para o cancelamento, levantando dúvidas sobre se Corina Machado havia de fato viajado para a Noruega, ainda de acordo com a agência.
Mais cedo, seu filho, que foi a Oslo, recusou responder a questionamentos feitos pela imprensa local se a mãe teria cancelado a viagem.
"Eu não sei, eu não sei. Não quero fazer declarações", disse Ricardo Machado, filho da oposicionista, ao ser questionado se ela irá à premiação pessoalmente.
Desde que teve a sua candidatura à presidência da Venezuela proibida pelo governo de Nicolás Maduro, a oposicionista tem seu paradeiro desconhecido, por motivos de segurança.
Uma cerimônia para entregar pessoalmente a premiação a Corina Machado está marcada para quarta-feira (10), também em Oslo. O Comitê do Prêmio Nobel não informou se a cerimônia será cancelada ou não.
Mais cedo, o também opositor venezuelano Edmundo González, que concorreu à presidência da Venezuela no ano passado no lugar de Corina Machado e alega ter vencido o pleito, embarcou para Oslo de Madri, na Espanha, onde ele se refugiu após o processo eleitoral.
