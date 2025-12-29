ASSDACO encerra 2025 com recorde de ações preventivas contra o câncer no interior

Publicada em 29/12/2025 às 08h54
O ano de 2025 marcou um avanço significativo na prevenção ao câncer em Rondônia, especialmente no interior do estado. Com sede em Cacoal, a Associação Assistencial à Saúde São Daniel Comboni (ASSDACO) fechou o período com um conjunto robusto de iniciativas que ampliaram o acesso da população a exames, orientações e atendimentos especializados, consolidando a instituição como uma das principais referências em saúde preventiva no estado.
Ao longo do ano, a ASSDACO realizou 13 campanhas de prevenção ao câncer, percorrendo municípios e comunidades rurais com equipes multidisciplinares. As ações incluíram exames preventivos para os cânceres de mama e de próstata e encaminhamentos para exames complementares, como coleta de biópsias, para o diagnóstico precoce da doença, estratégia considerada essencial para reduzir a mortalidade por câncer. Em algumas campanhas também foram realizados exames preventivos ao câncer de colo uterino.
Além das campanhas próprias, a ASSDACO fortaleceu parcerias estratégicas. Em colaboração com a Clínica Anga, foram promovidas quatro campanhas conjuntas, ampliando a capacidade de atendimento e oferecendo exames especializados que, muitas vezes, não estão disponíveis na rede pública local. A ASSDACO também conta com a parceria da Anga e do Laboratório CID, para a realização de exames, e de quatro médicos urologistas, dois mastologistas, entre outros especialistas, para que o paciente seja atendido imediatamente, a partir do seu diagnóstico. A união entre as instituições permite alcançar um público ainda maior e diversificado, reforçando a importância da cooperação entre entidades de saúde.
Vale destacar que neste ano, as campanhas Comboni Rosa, voltada às mulheres, e Comboni Azul, direcionada aos homens, foram realizadas nos municípios de Alvorada do Oeste, Cacoal, Castanheiras, Chupinguaia, Corumbiara, Costa Marques, Ministro Andreazza e São Miguel do Guaporé. Mais de três mil pessoas foram atendidas nas campanhas de prevenção ao câncer realizadas pela Associação Assistencial à Saúde São Daniel Comboni. Todas as ações envolvem várias equipes de profissionais que se dedicam para o sucesso de cada campanha, entre eles as equipes de enfermagem, motoristas, auxiliares e também voluntários, equipes tanto da ASSDACO, como dos municípios onde as ações são realizadas.
“Com resultados expressivos e reconhecimento crescente, a ASSDACO encerra 2025 com a perspectiva de ampliar ainda mais suas ações em 2026, mantendo o compromisso de levar informação, cuidado e esperança às famílias rondonienses”, ressalta a coordenadora de eventos da Associação, Aparecida Miranda (Cidinha).
Para viabilizar financeiramente esse conjunto de ações, a ASSDACO contou com o apoio direto de autoridades, instituições e da comunidade e do setor produtivo. Ao longo de 2025, foram realizados cinco leilões de gado, eventos que mobilizaram produtores, voluntários e parceiros. Os recursos arrecadados foram integralmente destinados à manutenção e expansão das campanhas preventivas, garantindo a continuidade dos atendimentos gratuitos.
“O balanço do ano demonstra que o engajamento social é decisivo para transformar a realidade da saúde no interior de Rondônia. As campanhas não apenas ampliaram o número de diagnósticos precoces, mas também fortaleceram a cultura da prevenção, que ainda é um desafio”, destaca a presidente da Associação Assistencial, Vera Travain Bianchini.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!