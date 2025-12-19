Apresentação estratégica reforça a importância da água para o desenvolvimento de Espigão do Oeste

Publicada em 19/12/2025 às 08h52
A Prefeitura de Espigão do Oeste destaca a relevância da apresentação realizada pela gerência da Globo Aves, a maior empresa em operação no município e um dos principais motores da nossa economia local.
Atualmente, a Globo Aves gera mais de 1.100 empregos diretos, impactando positivamente centenas de famílias espigãoenses. No processo produtivo, especialmente no abate de frangos, a água é um insumo essencial, sendo o principal elemento para garantir qualidade, segurança sanitária e eficiência operacional.
Hoje, a empresa realiza o abate de aproximadamente 66 mil aves por dia e já projeta para o próximo ano a ampliação da produção, com a meta de alcançar 80 mil aves abatidas diariamente. Esse crescimento reforça ainda mais a necessidade de investimentos estruturantes em segurança hídrica para acompanhar o desenvolvimento industrial do município.
A apresentação evidencia que planejar o futuro de Espigão do Oeste passa, obrigatoriamente, por garantir abastecimento de água em quantidade e qualidade, assegurando a permanência, a expansão das empresas já instaladas e a atração de novos investimentos.
A Prefeitura segue comprometida com ações que fortaleçam o desenvolvimento econômico, a geração de empregos e a sustentabilidade do nosso município.
