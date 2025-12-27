Após 3 horas de chuvas cidade de Pimenteiras do Oeste sofre alagamentos e enchentes em vários pontos

Publicada em 27/12/2025 às 09h05
Na manhã deste sábado, 27, após receber imagens de um impressionante alagamento na cidade de Pimenteiras do Oeste, o FOLHA DO SU ON LINE conversou por telefonecom a prefeita Valéria Garcia, que confirmou a veracidade das gravações.
De acordo com a mandatária, na tarde de ontem, um intenso temporal atingiu a cidade ribeirinha. Durante as cerca de três horas de tempestade, que despejou cerca de 150 milímetros de águas nas ruas, alguns trechos da principal avenida de Pimenteiras ficaram submersos.
Valéria explicou, no entanto, que os alagamentos não duraram muito tempo, e atualmente não há mais nenhum ponto enfrentando esse tipo de problema. A prefeita aproveitou para pedir ajuda da população, recomendando que ninguém jogue lixo nas vias públicas.
A mandatária disse que, antes do natal, a Secretaria Municipal de Pimenteiras fez a limpeza da cidade, mas o lixo jogado nas ruas acabou agravando o problema
