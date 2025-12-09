Ação de plantio no IFRO reforça compromisso ambiental da Prefeitura de Porto Velho

Publicada em 09/12/2025 às 11h49
A campanha Folião Vira Árvore ganhou mais uma edição na última sexta-feira (05), em uma ação que reuniu estudantes, voluntários e parceiros no IFRO Campus Calama. A atividade integrou esforços da Ecoporé e do Bloco Pirarucu do Madeira, com apoio direto da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Sema), fortalecendo o trabalho de educação ambiental que a Prefeitura vem ampliando na capital.
A presença da Sema no mutirão reforçou a orientação técnica e a importância do plantio para recuperação de áreas verdes urbanas, conectando a ação comunitária às políticas ambientais do município.
Alunos do IFRO e da Escola Municipal Pé de Murici participaram das atividades e relacionaram o plantio com a importância do cuidado com o território.
Maria Eduarda, 11 anos, disse que a manhã foi marcante. “Aprendi que a árvore que a gente planta hoje ajuda outras pessoas no futuro. Nunca plantei tantas mudas”.
O colega Diogo Henrique, 10 anos, destacou que entendeu mais sobre a função das áreas verdes. “Explicaram que isso protege os bichos e ajuda a refrescar o lugar. Agora quero plantar perto da minha casa também”.
Depois do primeiro plantio no Espaço Veredas, com 350 mudas, o mutirão avançou para o IFRO Calama e áreas próximas ao canal que corta o bairro. A meta de cerca de 2 mil mudas contribui para ampliar a vegetação local e fortalecer a fauna urbana.
Durante o Carnaval, materiais educativos foram distribuídos nas ruas, reforçando a conexão entre celebração e responsabilidade ambiental. A vice-presidente do Bloco Pirarucu do Madeira, Luciana Oliveira, destacou o impacto da ação. “Quando recebemos o convite, vimos uma chance de chamar atenção dentro da folia. As crianças que estão aqui vão levar essa lembrança por muito tempo”.
A diretora técnica da Ecoporé, Sheila Noele, explicou que a campanha também busca ampliar o alcance da instituição na capital. “Queríamos dialogar com novos públicos. Essa ação mostra que é possível aproximar a população urbana e incentivar o plantio”.
O secretário municipal de Meio Ambiente, Vinícius Miguel, ressaltou que ações coletivas fortalecem resultados. “Quando vemos crianças, famílias e instituições reunidas no plantio, percebemos que a mensagem chega mais longe. A prefeitura apoia iniciativas como essa porque elas contribuem com a recuperação ambiental e reforçam o cuidado com a cidade”.
