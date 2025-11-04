Serviço de roçagem promove mais segurança na RO-481, entre Nova Brasilândia do Oeste e São Miguel do Guaporé

Publicada em 04/11/2025 às 11h00
Manter as margens das rodovias limpas é essencial para a segurança dos motoristas e a preservação da pista. Com esse objetivo, o governo de Rondônia iniciou, no dia 20 de outubro, os serviços de roçagem mecanizada na RO-481, trecho que interliga os municípios de Nova Brasilândia d’Oeste e São Miguel do Guaporé. A ação é executada pelo Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER-RO), por meio da equipe da 4ª Usina de Asfalto de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), sediada em Rolim de Moura.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, as ações de manutenção fortalecem o tráfego diário e contribui diretamente para o desenvolvimento econômico e social do estado. “Com responsabilidade e planejamento, o governo tem trabalhado para garantir estradas seguras e bem cuidadas em todas as regiões, promovendo o bem-estar da população”, salientou.
O gerente da usina, Thiago Moreira, explicou que a limpeza das margens é fundamental para garantir a visibilidade dos condutores e reduzir o risco de acidentes. “A roçagem da vegetação é uma medida preventiva essencial. Além de melhorar a visibilidade, contribui para evitar colisões e manter a trafegabilidade com segurança. Estamos executando o serviço ao longo de aproximadamente 50 quilômetros.”
Segundo o diretor-geral do DER-RO, Eder Fernandes, o trabalho faz parte do planejamento anual de manutenção das rodovias pavimentadas sob responsabilidade do governo de Rondônia. “Nosso trabalho é manter as estradas em boas condições. A manutenção inclui não apenas os serviços de recuperação do pavimento, mas também ações complementares como roçagem, limpeza de sarjetas e manutenção da sinalização, que juntas garantem viagens mais seguras e confortáveis”, pontuou.
O engenheiro civil, Marcelo Wunch, reforçou a importância da ação para prevenir acidentes. “Com as margens roçadas, o motorista tem um campo de visão mais amplo, o que ajuda a evitar acidentes com pedestres, ciclistas ou animais. Enquanto o trator executa a roçagem mecanizada, outra equipe realiza a limpeza das placas de sinalização”, destacou.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!