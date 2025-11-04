Produtora rural de Ariquemes conquista ouro estadual e regional no Prêmio Sebrae Mulher de Negócios 2025

Por ASSESSORIA
Publicada em 04/11/2025 às 08h47
Publicada em 04/11/2025 às 08h47
Mulher do campo, exemplo de garra e inspiração! A produtora rural Rita Santos Costa, de Ariquemes, conquistou ouro estadual e regional no Prêmio Sebrae Mulher de Negócios 2025 e representou Rondônia na etapa nacional, em Florianópolis (SC), durante o Summit Delas — um evento que celebra o empreendedorismo feminino.
À frente da Agroindústria TR, ao lado do esposo Teosvaldo Costa, Rita transforma amor pela terra em inovação e sustentabilidade.
Sua trajetória é um verdadeiro orgulho para Ariquemes e uma inspiração para todas as mulheres que sonham, empreendem e fazem a diferença no campo!
Apoio: Secretaria Municipal de Agricultura de Ariquemes (SEMAGRI)
Comentários
Seja o primeiro a comentar!