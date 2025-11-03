Prefeitura torna público o Chamamento destinado à seleção de Organizações que atuem com agricultura familiar

Por ASSESSORIA
Publicada em 03/11/2025 às 16h23
A Prefeitura de Ariquemes, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, Indústria e Comércio (SEMAIC), torna público o Chamamento nº 003/2025/CCP/PMA/RO, destinado à seleção de Organizações da Sociedade Civil (OSC) sem fins lucrativos que atuem com agricultura familiar no município.
Objeto: Selecionar 03 projetos para celebrar de Acordo de Cooperação, com a cessão de equipamentos agrícolas:
3 centrífugas de mel manuais (16 quadros)
6 fumigadores
3 ensiladeiras
Prazo para inscrição: até 24 de novembro de 2025, das 7h30 às 13h30, na SEMAIC – Travessa Democratas, nº 2230, Setor Institucional, Ariquemes/RO.
