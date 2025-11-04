Prefeitura reinaugura Praça da Dom Pedro I; local agora conta com mais espaço, praça de alimentação, paisagismo e brinquedos novos

Publicada em 04/11/2025 às 10h26
A Prefeitura de Jaru reinaugurou na última sexta-feira, 31, a praça da Dom Pedro I, um dos principais pontos de convivência do município. O local passou por um processo de revitalização e ampliação.
A nova estrutura conta com paisagismo, novos brinquedos, academia popular e praça de alimentação.
O prefeito Jeverson Lima destacou que as mudanças valorizam e deixam o ambiente mais agradável. “Essa é mais uma obra executada com recursos próprios da Prefeitura e tem como objetivo contribuir para o fortalecimento da convivência social e entretenimento das famílias jaruenses”, disse.
O prefeito ressaltou ainda que, além de lazer e atividades para públicos de todas as idades, a reestruturação da praça também contribui diretamente com o movimento do comércio local. “Em breve, a praça e outros pontos da cidade receberão decoração natalina, deixando Jaru ainda mais bonita, iluminada e em clima de Natal”, completou.
Atendendo uma indicação da vereadora Tatiane da Saúde, a praça recebe o nome de Sebastião Dias de Almeida, em homenagem ao empresário e pioneiro que marcou a história do município.
Estiveram presentes no evento de reinauguração o deputado federal Lúcio Mosquini, o deputado estadual Dr. Luís do Hospital, a presidente da Câmara de Vereadores, Tatiane de Almeida, as vereadoras Suhelen Fernanda e Sthella de Almeida, vereadores Shimiti Patroleiro, Mestre Café, Orlando dos Anjos, Chiquinho do Cacau, a secretária de esportes, cultura, lazer e turismo – Semecelt, além dos familiares do homenageado.
