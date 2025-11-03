Prefeitura entrega obras de revitalização de nascentes premiadas no 1º Concurso de Café Especial

Publicada em 03/11/2025 às 09h34
Revitalização de Nascentes: Cuidando do Futuro com Parcerias que Dão Certo! Neste sábado, a Prefeitura de Espigão d’Oeste, por meio das secretarias SEMAMA e SEMADER, realizou, em parceria com o SICOOB, a entrega das obras de revitalização de nascentes premiadas no 1º Concurso de Café Especial, realizado durante a 3ª Feira Café com Milho.
O produtor Lemar Suruí, vencedor do 1º lugar, recebeu a construção da nascente neste sábado, e em breve será concluída também a revitalização da nascente de Noel Suruí, premiado com o 3º lugar.
O prefeito Weliton Campos destacou a importância da iniciativa, ressaltando que ações como essa fortalecem a sustentabilidade e garantem um futuro melhor para todos.
“A recuperação de nascentes é fundamental para o meio ambiente e para o futuro da produção rural. Agradeço ao SICOOB pela parceria e incentivo aos produtores que acreditam em um campo mais sustentável”, afirmou o prefeito.
