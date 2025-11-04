Prefeitura de Rolim de Moura instala novos parques infantis em diversos pontos da cidade

Publicada em 04/11/2025 às 09h40
A Prefeitura de Rolim de Moura anunciou, no dia 25 de outubro, a chegada dos novos parques infantis coloridos, que já foram instalados e estão garantindo momentos de alegria para as crianças do município. Os locais contemplados foram a Praça Durvalino, a Pista de Skate, a Praça da Cohab, a Praça do distrito de Nova Estrela e a comunidade do bairro Jequitibá.
Os equipamentos fazem parte de um conjunto de ações voltadas ao lazer e ao bem-estar das famílias. Do total de cinco parques, quatro foram viabilizados por meio do ex-deputado Afonso Cândido, enquanto o parque do bairro Jequitibá contou com apoio do deputado Pedro Fernandes.
A administração municipal reforça o pedido para que a população contribua com a conservação dos brinquedos, ajudando a preservar os espaços e evitando ações de vandalismo.
O prefeito Aldo Júlio destacou a importância da iniciativa para o desenvolvimento das crianças e para o fortalecimento das áreas de convivência. “É uma satisfação enorme proporcionar lazer de qualidade para nossas crianças. Esses parques representam cuidado, atenção e investimento no futuro da nossa cidade”, afirmou o prefeito.
