Prefeitura de Ji-Paraná inicia programação da Semana da Pessoa Idosa

Na manhã desta terça-feira (4), a Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Família (Semasf), deu início à programação da Semana da Pessoa Idosa, no Centro de Convivência Viver Bem (CCVB). O evento contou com a presença de autoridades e marcou as celebrações da Semana Internacional da Pessoa Idosa, comemorado em 1º de outubro.
Participaram da cerimônia o prefeito Affonso Cândido (PL), o presidente da Câmara Municipal, vereador Marcelo Lemos (Republicanos), a vereadora Dra. Rosana (Novo), o vereador Scopony (PSD), a secretária municipal de Assistência Social, Sirlene Muniz, a presidente do Conselho Municipal da Pessoa Idosa (CMPI), Mariana Coleto e a diretora do CCVB, Paula Gerlinski.
A abertura da semana contou com apresentações da Fanfarra da APAE, do Grupo de Jovens da Escola de Karatê e do Coral de Idosos do CCVB, além de um coffee break oferecido aos participantes e convidados.
“É muito gratificante participar de um evento voltado à valorização da pessoa idosa. O dia da pessoa idosa é todo dia; precisamos estar conscientes disso”, afirmou o prefeito.
A secretária da Semasf, Sirlene Muniz, ressaltou a relevância da programação. “É com grande alegria que celebramos a Semana da Pessoa Idosa. O Centro de Convivência Viver Bem trabalha para garantir direitos nas áreas de saúde, família, esporte, cultura, lazer e educação, conforme prevê o Estatuto do Idoso. Esta semana está repleta de atividades e passeios que valorizam nossos idosos”, declarou.
