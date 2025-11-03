Prefeitura de Jaru divulga cronograma de atendimentos da campanha “Novembro Azul”

Publicada em 03/11/2025 às 14h17
A Prefeitura de Jaru, por meio da Secretaria Municipal de Saúde – Semusa, realiza, a partir do dia 14, diversas ações alusivas à campanha Novembro Azul, que visa conscientizar os homens sobre a importância do cuidado com a saúde e prevenção de doenças.
As Unidades Básicas de Saúde (UBS) de Jaru e dos distritos de Bom Jesus e Tarilândia ofertarão testes rápidos, consultas médicas e atividades educativas que incentivem a população masculina a adotar hábitos saudáveis e uma rotina de checkups regulares.
As ações são voltadas para homens a partir de 40 anos. Para ter acesso aos exames e consultas, é necessário ir até a UBS portando o cartão SUS ou CPF. Os atendimentos serão feitos por ordem de chegada.
CONFIRA A PROGRAMAÇÃO DE ATENDIMENTOS DO NOVEMBRO AZUL
14/11 – UBS Dr. Carmona (Jardim dos Estados) – 13h30 às 17h30
19/11 – UBS Marlene Vaz (Jardim Morumbi) – 7h30 às 11h30/13h30 às 17h30
24/11 – UBS Carlos Chagas (Setor 05) – 7h30 às 11h30/13h às 21h
27/11 – UBS Marcelina Tereza (Setor 08) – 13h30 às 17h30
27/11- UBS João de Castro (Setor 04) – 13h30 às 17h30
27/11 – UBS José da Silva (Savana Park) – 16h às 21h
27/11 – Centro de Saúde Dr. Apolinário (Setor 03) – 7h30 às 11h30
27/11 – UBS Julia Rafael (Distrito de Bom Jesus) – 9h às 15h
28/11 – UBS Osvaldo Cruz (Setor 02) – 13h30 às 17h30
28/11 – UBS Izaltino Lopes (Distrito de Tarilândia) – 7h30 às 11h30/13h30 às 21h
28/11 – UBS Rute de Souza (Setor 07) – 7h30 às 19h
