Plano de paz de Trump para Ucrânia foi baseado em documento russo, diz agência

Publicada em 26/11/2025 às 09h26
O plano de paz de 28 pontos, apoiado pelos EUA, para pôr fim à guerra na Ucrânia, que se tornou público na semana passada, baseou-se em um documento de autoria russa apresentado ao governo Trump em outubro, segundo reportagem publicada nesta quarta-feira (26) pela agência de notícias Reuters com base três fontes das negociações para o fim da guerra.
Representantes do governo de Vladimir Putin compartilharam o documento, que delineava as condições de Moscou para o fim da guerra, com membros do governo dos EUA em meados de outubro, disseram as fontes.
O envio ocorreu após uma reunião entre o presidente dos EUA, Donald Trump, e o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, em Washington, na ocasião.
O rascunho, uma comunicação não oficial conhecida na linguagem diplomática como um "não-documento", continha trechos que o governo russo já havia apresentado à mesa de negociações, como a cessão de uma parte do leste da Ucrânia.
Esta é a primeira confirmação de que o documento – cuja existência foi inicialmente relatada pela Reuters em outubro – foi um elemento-chave no plano de paz de 28 pontos.
O Departamento de Estado dos EUA e as embaixadas da Rússia e da Ucrânia em Washington não se manifestaram sobre a acusação.
Enviado dos EUA irá a Moscou
Pessoas observam prédio residencial destruído após ataque russo em Ternopil, no oeste da Ucrânia, em 19 de novembro de 2025. — Foto: AP Photo/Vlad Kravchuk
Também nesta quarta, o Kremlin confirmou que o enviado dos EUA para as negociações, Steve Witkoff, viajará a Moscou na próxima semana para se reunir com Vladimir Putin e tentar concluir um acordo para encerrar a guerra na Ucrânia.
Trump anunciou que seu enviado especial discutirá com o presidente da Rússia "alguns pontos de desacordo".
Em uma mensagem na rede Truth Social, Trump informou que se reunirá com Putin e o presidente ucraniano Volodimir Zelensky somente "quando o acordo para terminar com esta guerra esteja concluído ou tenha alcançado as fases finais" de negociação.
Trump também apoiou Witkoff depois que a agência de notícias Bloomberg revelou uma conversa telefônica na qual Witkoff aconselha um assessor de Putin sobre como dialogar com o presidente americano sobre o conflito na Ucrânia. O presidente disse que não havia ouvido a gravação, mas a classificou como "uma forma padrão de negociação".
No fim de semana, representantes de Washington, Kiev e seus aliados europeus se reuniram em Genebra para discutir o controverso plano inicial de Trump de 28 pontos. Desde então, as negociações se intensificaram.
"Vamos conseguir", afirmou Trump na terça-feira. "Estamos muito perto de um acordo".
O plano inicial dos Estados Unidos, considerado muito favorável à Rússia, foi substituído por outro que leva mais em consideração os interesses da Ucrânia. Um funcionário de alto escalão do governo ucraniano disse à AFP que a nova versão é "significativamente melhor".
O presidente da França, Emmanuel Macron, afastou a ideia de uma solução rápida e disse que "não há vontade, por parte da Rússia", de um cessar-fogo ou para negociar a nova proposta, mais favorável à Ucrânia.
O secretário do Exército americano, Dan Driscoll, se reuniu com representantes russos em Abu Dhabi e disse que "as conversações caminham bem". Agora, ele pretende se reunir com os ucranianos.
Apesar das negociações, a guerra, que começou com a invasão russa da Ucrânia em 2022, prossegue. Em Kiev, uma nova onda de drones e mísseis russos deixou pelo menos sete mortos na madrugada de quarta-feira.
Na cidade de Zaporizhzhia, no sul do país, um ataque russo durante a madrugada deixou pelo menos 18 feridos, segundo a administração militar da região.
