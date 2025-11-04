Inscrições para a 8ª edição da Feira Empreende Mulher superam expectativa em Ji-Paraná

Publicada em 04/11/2025 às 08h35
Em apenas cinco dias de inscrições, 200 mulheres confirmaram participação na 8ª edição da Feira Empreende Mulher, evento promovido pela Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Família (Semasf). A procura expressiva confirma o sucesso da iniciativa, que tem se consolidado como um dos principais espaços de valorização do empreendedorismo feminino no município.
O período de inscrições ocorreu entre os dias 27 e 31 de outubro, voltado a vendedoras autônomas e microempreendedoras interessadas em expor seus produtos e fortalecer seus negócios.
A próxima etapa será a capacitação obrigatória, agendada para o dia 12 de novembro, com os seguintes horários:
Manhã: das 9h às 11h
Tarde: das 15h às 17h
Noite: das 19h às 21h
Segundo a Semasf, a capacitação é uma fase essencial para garantir a participação das empreendedoras na feira e oferecer orientações sobre gestão, vendas e apresentação dos produtos.
A Feira Empreende Mulher será realizada nos dias 28 e 29 de novembro, no Ginásio Poliesportivo Gerivaldo José de Souza (Gerivaldão), das 15h às 22h. O evento integra as ações da Semasf voltadas à autonomia econômica das mulheres e ao fortalecimento de políticas públicas de inclusão social.
A secretária da Semasf, Sirlene Muniz, ressaltou a importância da feira como espaço de oportunidades e transformação. "Mulher empreendedora, participe da 8ª edição desta feira que valoriza e fortalece o trabalho de mulheres que buscam sua independência financeira. Mulheres que empreendem e transformam”, destacou.
