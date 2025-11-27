Filho se passa por mãe morta para ganhar pensão; mulher é achada mumificada
Por NOTÍCIAS AO MINUTO
Publicada em 27/11/2025 às 15h23
Nos acompanhe pelo Google News

Um italiano se tornou alvo das autoridades por suspeita de fraude em benefícios após se passar pela própria mãe, morta em 2022, para continuar recebendo a pensão de sua genitora. As informações são do jornal Corriere Della Sera.

O homem de 57 anos, que não teve a identidade divulgada, se passou pela própria mãe, Graziella Dall'Oglio. O caso ocorreu na cidade de Borgo Virgilio, na província de Mântua, na Itália, em 11 de novembro de 2025, mas foi noticiado agora.

Graziella morreu em 2022. O homem manteve o falecimento em segredo para continuar recebendo mensalmente a pensão dela. O valor do benefício não foi divulgado.

Homem tentou se passar pela mãe, quando idosa foi convocada para renovar o documento de identidade. Ele usou vestido, maquiagem, peruca e brincos e até feminizou a própria voz, mas, mesmo assim, levantou suspeitas dos funcionários do cartório, que acionaram a polícia.

Polícia passou a investigar o caso e descobriu que Graziella estava morta há três anos. O corpo da idosa foi encontrado mumificado, na residência onde o filho dela morava.

Causa da morte continua sob investigação. A análise inicial é de que a idosa teria morrido por causas naturais, mas a polícia aguarda o resultado do exame necroscópico para determinar a causa do óbito.

Homem poderá responder pelos crimes de fraude e ocultação de cadáver. Ele era filho único de Graziella e seu pai também já havia morrido. Ele atuava como enfermeiro, mas estava desempregado.

Geral OCULTAÇÃO DE CADÁVER
Imprimir imprimir