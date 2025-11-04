Espetáculo “Bizarrus” é apresentado para estudantes e comunidade em Ariquemes

Publicada em 04/11/2025 às 10h38
Em uma ação que articula arte, educação e cidadania, o governo de Rondônia promoveu, nos dias 30 e 31 de outubro, apresentações do espetáculo teatral “Bizarrus”, com foco na ressocialização de pessoas privadas de liberdade. As sessões foram realizadas no Teatro Estadual Belas Artes, em Ariquemes, reunindo estudantes e público em geral.
A iniciativa é fruto de uma parceria entre a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), a Associação Cultural e de Desenvolvimento do Apenado e Egresso (Acuda) e a Associação Brasileira de Advogados Criminalistas do Estado de Rondônia (Abracrim), com o objetivo de utilizar a arte como instrumento de reabilitação e transformação social, reforçando o potencial do teatro como parte do processo de reintegração.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o espetáculo tem como intuito promover a reintegração social por meio da arte. “Além de investir em educação e trabalho dentro do sistema prisional, o governo apoia projetos como o Bizarrus, que demonstram que a ressocialização é parte essencial da segurança pública”, evidenciou.
RESSOCIALIZAÇÃO ATRAVÉS DA ARTE
Apresentada por internos do sistema prisional, a peça aborda temas sociais relevantes, como liberdade, escolhas e dignidade humana, proporcionando ao público uma experiência impactante e reflexiva. Além de entreter, o projeto busca conscientizar a sociedade sobre a importância da inclusão e da participação coletiva na transformação de vidas.
A peça contou com a participação de reeducandos de unidades prisionais de Porto Velho, incluindo:
Centro de Ressocialização Vale do Guaporé;
Penitenciária Estadual Jorge Thiago Aguiar Afonso (603); e
Penitenciária Estadual Edvan Mariano Rosendo (Panda).
A presidente da Abracrim, Sandra Pires, ressaltou que a participação da sociedade é essencial para uma reintegração efetiva. “Projetos como o Bizarrus aproximam a comunidade do sistema prisional e ajudam a compreender o papel de todos na construção de uma sociedade mais justa e inclusiva.”
Segundo o secretário da Sejus, Marcus Rito, a arte é uma ferramenta poderosa de transformação. “Ao apoiar iniciativas como o Bizarrus, reforçamos o empenho na busca da transformação e humanização do sistema prisional, investindo em educação, cultura e cidadania”, frisou.
