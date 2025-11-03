Dia do Técnico Agrícola é celebrado com vasta programação em Pimenta Bueno

Publicada em 03/11/2025 às 08h52
O Dia do Técnico Agrícola é 5 de novembro. Para celebrar a data comemorativa, o governo de Rondônia realiza, por meio da unidade executora do Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional (Idep), em Pimenta Bueno, o Centro Técnico de Educação Rural (Centec Abaitará), a II Semana do Técnico Agrícola, cuja programação começa nesta segunda-feira (3), e termina na próxima sexta-feira (7).
A II Semana do Técnico Agrícola tem como objetivo o fortalecimento da formação profissional e cidadã dos estudantes do Centec Abaitára, que se habilitam para atuarem em suas diversas áreas e oportunidades, a partir de uma formação integral com trocas de experiências e saberes, além de ações de integração, entre profissionais, instituições, empresas, futuros técnicos e a comunidade.
CURSOS OFERTADOS
Técnico em Agronegócio
Técnico em Zootecnia
Técnico em Agropecuária
Técnico em Agroecologia
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a qualificação da mão de obra em ocupações do agronegócio é fundamental porque fortalece o principal setor da economia rondoniense. “Com os avanços do agro na região, quanto mais trabalhadores qualificados no segmento econômico, mais investimentos serão atraídos”, evidenciou.
SUSTENTABILIDADE
Essa valorização de quem atua no campo motiva as novas gerações a semearem um futuro profissional na área. No 3º ano do Curso Técnico em Zootecnia, Eloísa Ferreira da Silva, 17 anos, está entusiasmada com a profissão que vai seguir. “Minha expectativa para a nossa Semana do Técnico Agrícola é que possamos compartilhar o máximo de conhecimento possível com todos que nos visitam neste grande evento”, prevê a estudante, que mora em São Felipe d’Oeste.
Entre os temas apresentados a quem vai atuar no agro está o desenvolvimento sustentável
Segundo a presidente do Idep, Adir Josefa de Oliveira, a Semana do Técnico Agrícola 2025 tem como foco a discussão de práticas agrícolas inovadoras e sustentáveis para reforçar o compromisso do ensino técnico com a preservação ambiental.
“A sustentabilidade e a inovação devem andar de mãos dadas, daí a importância de se adotar tecnologias voltadas ao fortalecimento da agricultura regional sempre buscando o uso racional dos recursos naturais”, destacou, ressaltando a importância de se formar os técnicos agrícolas para contribuir com o desenvolvimento sustentável.
Principais funções do técnico agrícola
Planejamento e gestão
Planejar e organizar a produção agropecuária, definir orçamentos, analisar viabilidade econômica e gerenciar a propriedade rural.
Produção vegetal
Preparar o solo, realizar o plantio, orientar sobre o manejo integrado de pragas e doenças, e supervisionar a colheita e a pós-colheita.
Produção animal
Atuar no manejo de rebanhos, incluindo alimentação, monitoramento da saúde, vacinação e controle sanitário.
Tecnologia e inovação
Orientar sobre o uso de tecnologias, maquinário e equipamentos de proteção individual (EPI), e aplicar técnicas para o melhoramento genético de animais.
Assistência técnica
Oferecer suporte técnico e assessoria a produtores rurais para a adoção de práticas mais eficientes e sustentáveis.
Comercialização
Identificar e aplicar técnicas mercadológicas para a distribuição e comercialização de produtos agropecuários.
Documentação
Elaborar laudos, perícias, pareceres e relatórios técnicos.
