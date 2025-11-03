Publicada em 03/11/2025 às 14h21
Em uma demonstração de força, união e reconhecimento à categoria, o Sindsef/RO realizou um almoço festivo em Ji-Paraná em comemoração ao Dia do Servidor Público. O evento foi um sucesso, reunindo mais de 1.000 filiados e seus familiares, que prestigiaram a confraternização e celebraram a importância de seu trabalho.
O evento, que se destacou pela organização impecável, foi coordenado pela equipe da coordenação regional, composta pelo Coordenador Flávio Santos, o Secretário Milton Rodrigues, o Tesoureiro Luiz Santiago e as funcionárias Devanilde e Érika, contando com o fundamental apoio da Diretoria Executiva do Sindsef/RO.
A estrutura preparada para receber o público surpreendeu a todos. O ambiente de festa e companheirismo foi o palco ideal para a celebração da data.
Prestigiando a festividade, o Presidente do Sindsef/RO, Almir José, marcou presença e expressou sua satisfação: “Fiquei encantado com a estrutura e a calorosa recepção dedicada aos filiados e suas famílias, reforçando o compromisso da entidade em promover momentos de lazer e valorização para a categoria” destacou.
A presença maciça dos servidores em Ji-Paraná reafirma a relevância do sindicato e a importância de ações que promovam a união e o reconhecimento dos Servidores Públicos Federais no estado. O Sindsef/RO agradece a todos que compareceram e fizeram deste almoço um evento memorável.
Confira mais fotos no link a seguir: https://sindsef-ro.org.br/coordenacao-de-ji-parana-reune-mais-de-mil-pessoas-em-homenagem-ao-dia-do-servidor/
