Comitiva de cafeicultores de Espigão do Oeste participam da Semana Internacional do Café em Belo Horizonte-MG

Publicada em 03/11/2025 às 14h08
Nesta segunda-feira, uma comitiva de cafeicultores de Espigão do Oeste, acompanhada pelo prefeito e pelo secretário municipal de Agricultura, segue rumo a Belo Horizonte para participar da Semana Internacional do Café (SIC), o maior evento do setor no país.
A SIC é o principal ponto de encontro do mercado de cafés, reunindo produtores, empresários, baristas e marcas globais em três dias de negócios, debates e experiências únicas. O evento acontece de 5 a 7 de novembro, no Expominas, e tem como foco fortalecer conexões, abrir novos mercados e discutir o futuro da cafeicultura brasileira.
Espigão do Oeste mais uma vez se destaca: produtores locais estão entre os finalistas que concorrem ao prêmio dos melhores cafés do Brasil. É motivo de orgulho ver o nome do nosso município brilhar nesse cenário nacional, mostrando a força e a qualidade do café produzido em nossas terras.
Espigão no topo, o sabor da nossa terra conquistando o mundo!
