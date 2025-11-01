Atenção Básica inicia programação do Novembro Azul com foco na saúde masculina

Publicada em 01/11/2025 às 09h33
A Secretaria Municipal de Saúde (Semus), por meio da Atenção Básica, inicia a partir da próxima semana, as atividades da campanha Novembro Azul, com foco na promoção da saúde masculina. Diversas atividades estão previstas ao longo de todo o mês.
De acordo com a coordenação da Atenção Básica, todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) desenvolverão ações abordando temas como planejamento familiar, esterilização e saúde mental. Além das atividades nas UBSs, equipes de médicos, enfermeiros e agentes comunitários de saúde (ACS) também realizarão ações em empresas de grande porte, com palestras educativas e solicitação de exames preventivos.
Durante as segundas-feiras de novembro, as UBSs abrirão as portas para as “Noites Azuis”, com atendimentos e orientações voltados especialmente aos homens. A população masculina poderá aproveitar para fazer exames, testes rápidos, avaliação de risco cardíaco e consultas odontológicas.
Além disso, os grupos Hiperdia do mês terão palestras educativas com o tema “Novembro Azul: Dia de Autocuidado para a População Masculina”, reforçando a importância da prevenção e da detecção precoce de doenças.
Já no dia 13 de novembro, a Atenção Básica também realizará uma ação especial voltada aos servidores públicos da área da saúde, com consultas médicas, orientações, solicitações de exames e testes rápidos.
