Associação dos Idosos de Guajará-Mirim recebe Van 0km através de emenda parlamentar

Publicada em 03/11/2025 às 14h45
A Associação dos Idosos de Guajará-Mirim foi contemplada com uma Van 0km, fruto de uma importante parceria entre os poderes público municipal e estadual. O veículo, avaliado em R$ 300 mil, foi adquirido por meio de emenda parlamentar da deputada estadual Drª Taíssa Sousa e do deputado federal Dr. Fernando Máximo, com contrapartida de R$ 30 mil da Prefeitura de Guajará-Mirim.
A nova Van garantirá mais conforto, segurança e acessibilidade aos idosos atendidos pela associação, possibilitando o deslocamento para atividades sociais, culturais e de saúde.
O prefeito Fábio Netinho destacou a importância do investimento, ressaltando que a entrega representa respeito e valorização da terceira idade, além de reforçar o compromisso da gestão com o bem-estar da população.
A Prefeitura de Guajará-Mirim agradece o empenho dos parlamentares pela destinação dos recursos e reafirma seu compromisso em continuar buscando melhorias e projetos que promovam qualidade de vida aos idosos do município.
