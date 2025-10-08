TRT-14 realiza doação de mais de 2,6 mil bens para instituições sociais

Publicada em 08/10/2025 às 15h42
O Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região (RO/AC) realizou doação de bens inservíveis a instituições sociais de Porto Velho, na segunda-feira (6/10). A entrega ocorreu no Anexo I/Almoxarifado, localizado na avenida Prefeito Chiquilito Erse, em Porto Velho. A iniciativa tem como objetivo dar uma nova utilidade a materiais de informática e mobiliário que não estão mais em uso no TRT-14, promovendo a sustentabilidade e a justiça social.
Ao todo, foram doados 2.608 itens, entre equipamentos de informática e mobiliário, beneficiando entidades com reconhecida atuação social em Rondônia, no Acre e em outros estados brasileiros. Somente nesta última etapa, voltada para organizações com sede em Porto Velho, três instituições foram contempladas:
Instituto Abraço de Comunicação, Tecnologia, Educação, Social e Ciência do Estado de Rondônia, representado por Fernando Mota de Lima, recebeu 300 bens de informática;
Escola Santa Marcelina – Embratel, representada por Shirle Alves de Oliveira Pinheiro, recebeu 482 bens de informática e 264 bens móveis;
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Porto Velho, representada por Iranilde Santos de Oliveira Berssane, recebeu 300 bens de informática.
O gestor de metas e governança e presidente do TRT-14, desembargador Ilson Alves Pequeno Junior, destacou a importância da ação: “No evento de hoje estamos fortalecendo instituições que desenvolvem trabalhos essenciais para a nossa sociedade. Ao dar nova utilidade a esses bens, o Tribunal também cumpre seu papel social. Essa é uma forma de fazer justiça social”, afirmou.
O diretor-geral do TRT-14, Frank Luz, reforçou que essa ação está alinhada com os compromissos assumidos pela atual gestão desde seus primeiros meses: “Temos buscado integrar cada vez mais o Tribunal com a sociedade. Essa iniciativa vai ao encontro desse propósito, ao mesmo tempo em que reforça nosso zelo com a destinação correta de bens públicos.”
Além das instituições de Porto Velho, outras entidades de diferentes regiões do país já foram beneficiadas com as doações promovidas pelo TRT-14, entre elas:
Doação de informática:
Creche Criança Cidadã de Planaltina (DF)
Organização Assistencial Amor sem Fronteira
Centro Esportivo Cultural de Planaltina (DF)
Instituto Marcos Vinícius Fight Team
Programando o Futuro
Doação de mobiliário:
Organização Assistencial Amor sem Fronteira
Associação Educacional Santa Marcelina
Associação Assistencial Exército de Cristo
“Essa ação também evita o descarte inadequado de materiais e contribui para ampliar o alcance de projetos que impactam positivamente comunidades em situação de vulnerabilidade”, ressaltou João Bosco Miranda, secretário geral da presidência. A doação de bens inservíveis faz parte de uma política institucional que une responsabilidade administrativa, sustentabilidade e compromisso com a inclusão e o desenvolvimento social.
