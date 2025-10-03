Shutdown nos EUA: Senado vota nova tentativa de aprovar orçamento de Trump; paralisação entra no 3º dia

Publicada em 03/10/2025 às 09h37
Senadores colocarão em votação as propostas orçamentárias dos republicanos e dos democratas. Mas novo impasse é esperado. Governo dos EUA teve de paralisar diversas atividades porque orçamento que deveria entrar em vigor em 1º de outubro não foi aprovado.
O Senado dos Estados Unidos voltará a votar, nesta sexta-feira (3), o projeto orçamentário para tentar tirar o país do "shutdown", a paralisação de diversas atividades do governo de Donald Trump.
Os EUA estão em "shutdown" desde quarta-feira (1º), depois de os senadores rejeitarem a proposta de orçamento (leia mais abaixo) — o ano fiscal, nos Estados Unidos, começa em outubro.
Nesta sexta, o Senado votará duas propostas orçamentárias: a do governo Trump e outra elaborada pela oposição, o Partido Democrata. Ambas já foram vetadas e rejeitadas no início da semana, e a expectativa dos congressistas é que o mesmo ocorra nesta sexta.
Isso porque não houve avanços nos diálogos entre democratas e republicanos — pelo contrário, ambos os lados passaram os últimos dias trocando acusações de responsabilidade pelo "shutdown".
👉 O projeto de Trump já havia passado na Câmara dos Deputados, mas estacionou no Senado. Os republicanos têm maioria em ambas as Casas, mas, para aprovar o orçamento, seria preciso que mais sete democratas aderissem à proposta, o que não ocorreu no Senado.
Diante do impasse, o presidente dos EUA, Donald Trump, ameaçou fazer cortes de órgãos e financiamento de governos controlados por democratas (leia mais abaixo).
Nesta sexta-feira, a Casa Branca anunciou a paralisação de projetos de infraestrutura em Chigago, cidade governada pelo Partido Democrata.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!