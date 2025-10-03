Putin manda recado a Trump, debocha da Otan e faz piada sobre envio de drones na Europa:

Publicada em 03/10/2025 às 09h44
O presidente da Rússia, Vladimir Putin, enviou recados a Donald Trump nesta quinta-feira (2) e falou em “escalada perigosa” caso os Estados Unidos enviem mísseis de longo alcance para a Ucrânia. Ele também debochou da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) e ironizou acusações sobre o suposto envio de drones russos para países da Europa.
Durante discurso em um fórum em Sochi, na Rússia, Putin declarou que está lutando contra quase toda a Otan. Autoridades russas já vinham afirmando que o país está em um conflito direto contra o Ocidente.
Ainda no discurso, Putin aproveitou para rebater uma declaração de Trump. Na semana passada, o presidente dos Estados Unidos chamou a Rússia de “tigre de papel” e afirmou que uma potência militar de verdade já teria vencido a guerra contra a Ucrânia.
👉 “Tigre de papel” é uma expressão usada para definir algo que parece poderoso e ameaçador, mas que, na prática, é frágil. O líder chinês Mao Tse-tung popularizou o termo para se referir a forças opositoras, incluindo os Estados Unidos.
“Um tigre de papel. E então? Que lidem com esse tigre de papel”, disse Putin. “Se estamos lutando contra toda a Otan, estamos avançando, e nos chamam de tigre de papel, então o que é a Otan?”
Putin também ironizou as acusações de que drones russos teriam invadido o espaço aéreo da Otan. "Não vou mais mandar drones para a Dinamarca, prometo", afirmou.
Autoridades europeias acusam a Rússia de violar o espaço aéreo da região, com drones sobre a Polônia e caças sobre a Estônia. A Dinamarca chegou a fechar aeroportos após incidentes semelhantes.
Em tom mais sério, Putin disse que o envio de mísseis Tomahawk dos Estados Unidos à Ucrânia levaria a uma nova fase de escalada do conflito.
👉 Os mísseis Tomahawk têm um alcance de 2.500 km (1.550 milhas) e seriam um recurso poderoso no arsenal da Ucrânia — o que representaria uma ameaça a quase todo o território russo.
“É impossível usar Tomahawks sem participação direta de militares americanos. Isso significaria um estágio completamente novo, inclusive nas relações entre Rússia e Estados Unidos”, afirmou Putin.
Na quarta-feira (1º), o jornal The Wall Street Journal informou que os Estados Unidos vão auxiliar a Ucrânia com informações de inteligência para um ataque de mísseis contra a Rússia. O governo americano pediu para que países da Otan fizessem o mesmo.
A reportagem afirma ainda que os EUA estudam a possibilidade de enviar mísseis Tomahawk. O vice-presidente, J.D. Vance, também disse que o país iria avaliar a venda. Por outro lado, segundo a Reuters, autoridade americanas veem essa hipótese com "improvável".
‘Acalmem-se, durmam tranquilos’, diz Putin
Europa planeja defesa de ameaças aéreas da Rússia
Ainda falando sobre a Otan, Putin disse que os líderes europeus continuam a fomentar uma "histeria" para uma guerra iminente contra a Rússia.
"Eles repetem esse absurdo, esse mantra, repetidamente. ... Ou são incompetentes se realmente acreditam nisso, porque é impossível acreditar nesse absurdo, ou são simplesmente desonestos", afirmou.
Líderes europeus afirmam que a guerra na Ucrânia é uma tentativa de anexação e prometem derrotar as forças russas. Eles alegam que, se a Rússia não for contida agora, Putin poderá atacar países da Otan.
“Quero apenas dizer: acalmem-se, durmam tranquilos e cuidem dos seus próprios problemas. Basta ver o que acontece nas ruas das cidades europeias”, declarou.
