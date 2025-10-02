Prefeito Léo Moraes recepciona artistas no aeroporto para abertura das comemorações do aniversário da cidade

Publicada em 02/10/2025 às 08h20
Na tarde desta quarta-feira (1°), o prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, esteve no Aeroporto Internacional Governador Jorge Teixeira de Oliveira para recepcionar os artistas que irão se apresentar na programação cultural do aniversário de 111 anos da capital rondoniense.
O gestor municipal fez questão de receber pessoalmente a dupla gospel Jefferson e Suellen, atração nacional da primeira noite de shows, que acontece hoje a partir das 18h, no palco montado em frente à Estrada de Ferro Madeira-Mamoré.
“A gente recebeu essa dupla aqui no nosso aeroporto com muita alegria. A nossa noite vai ser uma festa tremenda, em celebração junto com a nossa população, que pisa nesse chão sagrado, tanto quem nasceu aqui, quanto quem escolheu Porto Velho para viver. Esperamos todos vocês a partir das 18 horas, na primeira noite do nosso grande evento de aniversário, 111 anos da nossa Porto Velho”, destacou o prefeito.
EXPECTATIVA
Recém-chegados, Jefferson e Suellen compartilharam a emoção de participar da festa de aniversário da capital. “É uma alegria enorme. A expectativa está sempre elevada, sabemos que vai ser uma noite especial. Estamos felizes por estar aqui e ainda mais porque tenho família em Porto Velho, então é como se eu estivesse em casa. Será uma noite de adoração e celebração, onde vamos declarar bênçãos sobre essa cidade e esse estado. Nunca é sobre Jefferson e Suellen, mas sempre sobre o que Deus pode fazer através de nós. Estamos prontos para viver esse momento com vocês”, disse Jefferson.
Além deles, a abertura do evento contará com apresentações de José Roberto, Vitória e Rebeca, Ministério Cristo Servo, Banda EA Sounds e DJ Leyilson, que fazem o pré-show preparando o público para a noite de louvor e festa.
NO RITMO CALYPSO
No aeroporto, fãs também já aguardavam ansiosos a chegada da cantora paraense Joelma, estrela de grandes sucessos do ritmo calypso .
O presidente de um dos fã-clubes da artista, Ronald Kelvin, relatou a emoção de participar da comemoração.
“Feliz demais! Ter a Joelma aqui, ainda mais no aniversário da cidade, é uma emoção enorme. Ela representa o Norte e leva nossa cultura para o mundo. E o melhor: será um show gratuito, em um ponto turístico tão simbólico como a Estrada de Ferro. Isso é um presente para quem muitas vezes não teria condições de assistir a um show dela”, afirmou o fã, que já esteve em mais de 50 apresentações da artista.
Kelvin revelou ainda que pretende chegar ao local do show já ao meio-dia desta quinta-feira (2) para garantir o melhor lugar junto ao gradeado, próximo ao palco.
“Nós organizamos tudo para estar cedo, de uniforme, com o fã-clube completo, porque será um momento inesquecível”, completou.
PROGRAMAÇÃO
A festa de aniversário dos 111 anos de Porto Velho começa nesta quarta-feira (1°), às 18h, em frente à Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, com uma série de atrações locais e nacionais. A cantora Joelma se apresenta nesta quinta-feira (2), prometendo arrastar uma multidão para o ponto turístico, em uma noite histórica para a capital.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!