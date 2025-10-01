“Pedalada pela Vida” marca encerramento do Setembro Amarelo em Rolim de Moura

Publicada em 01/10/2025 às 14h53
A Secretaria Municipal de Saúde, por meio do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), em parceria com a Associação de Ciclismo de Rolim de Moura e Região Silvio Tavares (ACRER), realizou no último domingo (28) a “Pedalada pela Vida”, em alusão ao Setembro Amarelo – mês dedicado à prevenção ao suicídio.
O evento teve início às 7h, com saída em frente ao CAPS, e reuniu cerca de 50 ciclistas em um passeio pelas principais vias da cidade. O percurso passou pelas avenidas Natal, Tocantins, Recife, 25 de Agosto, Norte Sul e João Pessoa, além das ruas Capibaribe e Rio Madeira, encerrando novamente no CAPS.
Durante o trajeto, foram realizadas duas paradas estratégicas: uma no Redondo e outra em frente à Prefeitura Municipal, promovendo momentos de reflexão e conscientização sobre a importância da saúde mental.
Na chegada, os participantes foram recepcionados com um café da manhã oferecido pela equipe do CAPS. A ação também teve caráter solidário, com arrecadação de alimentos para a montagem de cestas básicas destinadas a famílias em situação de vulnerabilidade social.
A iniciativa contou com o apoio da Coordenadoria Municipal de Trânsito (COMTRAN).
A secretária municipal de Saúde, Geiciane Louback, que também participou do passeio ciclístico, destacou a importância do evento. “Mais do que um momento de integração e incentivo à prática esportiva, a pedalada representa a união da comunidade em torno de um tema sensível e necessário. Falar sobre saúde mental é fundamental para salvar vidas”, afirmou.
