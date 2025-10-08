O Dia na História - BOM DIA 08 DE OUTUBRO

Publicada em 08/10/2025 às 08h00
RONDÔNIA
1917 – O governador Jonatas Pedrosa denuncia o acordo Amazonas/Mato Grosso sobre os limites entre os dois estados e nomeia uma comissão especial para tratar do assunto junto ao Judiciário.
1942 – O jornal Alto Madeira pede aos leitores que opinem- sobre o nome do futuro Território. Os 3 mais votados são “Madeira-Guaporé”, “Alto Madeira” e “Madeira”. Em 1943 o nome seria “Guaporé”.
1950 - Na “mais espetacular casa de espetáculos de Porto Velho” com lotação esgotada por antecedência, o último show de “grandes nomes nacionais” liderados pelo músico Sivuca (1930/2006).
1957 – Na Câmara Federal o deputado Renato Medeiros (RO) lembra a importância histórica da borracha, a sua contribuição para a economia nacional durante anos e o abandono a que o produto está relegado.
1983 - De autoria da vereadora Elizabeth Badocha, a Câmara portovelhense autorizou a prefeitura a criar uma empresa municipal de transportes coletivos – agora é esperar a posição da prefeitura.
1984 – A anunciada “greve da Polícia Militar”, marcada para iniciar ontem não aconteceu.
HOJE É
Dia do Direito a Vida Dia do Dia Nacional dos Cartéis. Dia Mundial dos Cuidados Paliativos.
Católicos celebram Santa Reparata, São João Calábria
BRASIL
1910 — Um navio da Marinha bombardeia Manaus causando vítimas fatais. 1863 — Nasce Catulo da Paixão Cearense (m. 1946), músico e poeta.
MUNDO
2023 — Após os atos terroristas do Hamas no dia anterior, Israel declara guerra a esse grupo.
FOTO DO DIA
A BATALHA DA BORRACHA
Muito do que publico nesta coluna foi coletado de edições do jornal “Alto Madeira” (1917/2017) e até há pouco temas ligados a seringais, seringalistas, seringueiros e a borracha.
A nossa própria história tem uma ligação umbilical com tais personagens que em dois ciclos, na primeira e a segunda década, e por pouco tempo na de 1940 ajudaram o Brasil.
Quando aqui cheguei, em 1975, a Hevea brasiliensis era uma das principais pautas, ao lado de assuntos de funcionalismo, Madeira-Mamoré e outros de menor cotação.
No caso específico de Rondônia é impossível desassociar a borracha do Tratado de Petrópolis, pelo qual surgiu a Madeira-Mamoré que, para nós, foi o início de tudo.
Sucessivas lideranças amazônicas cobraram que o governo federal desse mais atenção para a borracha, e até Getúlio em 1940 falou disso quando andou na região.
Há anos atuando como médico por aqui, Renato Medeiros, estava deputado federal em 1957, com o licenciamento do titular Joaquim Rondon, e, como se dizia antes, “mexeu com os pauzinhos” na Câmara Federal.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!