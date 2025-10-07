Publicada em 07/10/2025 às 08h00
RONDÔNIA
1954 – Estão abertas as inscrições para o concurso de Robustez Infantil, participando crianças até 1 ano incompleto.
1955 – A Superintendência do Plano de Valorização da Amazônia anuncia um programa de melhor segurança e mais controle para atender o sistema aéreo da Amazônia.
1983 – Pré-candidato a presidente da República, o ministro Mário Andreazza tem um projeto especial para a Amazônia: criar vários Territórios Federais “como única maneira de desenvolver a região”.
1984 – Técnicos de vários órgãos federais reúnem em Porto Velho com a cúpula da Unir para tratar da inclusão da universidade rondoniense no Plano Mec-Bird III.
1985 – O ex-deputado federal Paulo Nunes Leal, que governou duas vezes o ex-Território, quer participar da elaboração da próxima Constituição Federal, como um dos deputados federais de Rondônia.
1990 – Lider da apuração da eleição a governador em 1990, o candidato Valdir Raupp não quer apoio do governador Jerônimo Santana, para muitos o seu “pai político”.
BRASIL
1934 — A Frente Única Antifascista se posiciona contra a "marcha dos cinco mil" da Ação Integralista Brasileira, num conflito armado que ficou conhecido como Revoada dos galinhas-verdes.
MUNDO
2023 – Terroristas palestinos invadem Israel, matam o sequestram centenas de pessoas; 1462 – Bula, assinada pelo papa Pio II condena a escravidão, o primeiro documento da Igreja sobre o assunto.
FOTO DO DIA
A PROPOSTA DE ANDREAZZA
Mário David Andreazza (1918/1988) foi durante 7 anos ministro dos Transportes e de 1979 a 1983 ministro do Interior, contribuindo para a formação do Estado de Rondônia.
Em 1983, pretendente à indicação do PDS – o que ele não conseguiu - para disputar a Presidência da República, dentre seus projetos se encontrava o que pretendia criar vários territórios federais na Amazônia.
A ideia não era nova, muito antes outros personagens fizeram a mesma proposta, mas desses – pelo conhecimento adquirido em mais de 10 anos à frente dos ministérios de Transportes e do Interior, Andreazza tinha uma boa base para sugerir.
A abordagem dele era similar a outras, a questão dos enormes espaços amazônicos, quando ele descrevia as dificuldades de administrar a região ao devido às enormes dimensões de suas unidades.
Sua proposta não visava a criação imediata de Territórios, mas de polos que inicialmente receberiam incentivos e uma estrutura inicial para, depois, serem instituídos como territórios.
Na imagem o governador Jorge Teixeira apresenta seus secretários a Andreazza. (FOTO Machado)
