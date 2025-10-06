Publicada em 06/10/2025 às 08h00
RONDÔNIA
1915 – Pela Resolução 735, a vila de Ariquemes passa a ser distrito do município de Santo Antônio.
1940 – Jornalistas do DIP – Departamento de Imprensa e Propaganda, saem do Rio de Janeiro para vêm “cobrir” a visita do presidente Getúlio Vargas na região Norte.
1981 – Com o igarapé Bate Estadas vazando a menos de 1/3, a Caerd abastece Porto Velho com água direta do Rio Madeira, a 400 lts por segundo.
1984 – O Tribunal de Contas solicita ao governador Jorge Teixeira a intervenção nos municípios de Ji-Paraná, Colorado e Vilhena.
1985 – O governador Angelo Angelin está sem apoio da “Aliança Democrática” (PDS/PMDB), conforme o jornalista Ary de Macedo.
1987 – Além de desrespeitar a Constituição estadual relativo a repasses aos outros Poderes, o governador Jerônimo Santana manda à Assembleia o orçamento-programa para 1988 em que erra até em conta de somar.
1989 – Instalada a Câmara Constituinte de Porto Velho, para elaborar a nova Lei Orgânica do Município.
HOJE É
Dia Mundial da Paralisia Cerebral. Dia do Circulista, Dia do Tecnólogo,
Católicos celebram Santa Maria Francisca das Chagas de Nosso Senhor Jesus Cristo, São Bruno da Calábria,
BRASIL
1974 – Na F 1 Emerson Fittipaldi é bicampeão mundial. 2024 – Morre Cid Moreira (n. 1927), a Grande Voz da Comunicação do Brasil.///
MUNDO
1973 – Exércitos árabes liderados por Síria e Egito invadem Israel: começa a Guerra do Yon Kippur. 1979 — O Papa João Paulo II é o 1º pontífice a visitar a Casa Branca.
2010 — Criado o Instagram, um aplicativo de compartilhamento de fotos.
FOTO DO DIA
O PRESIDENTE VEM AÍ (IV)
Quando os dois “catalinas” com a comitiva do presidente Getúlio Vargas, dia 13 de outubro de 1940, deslizou nas águas do Rio Madeira e tomou como referência o próprio rio, deixou uma certeza.
No vale do Madeira uma liderança estava solidificada: o capitão Aluízio Ferreira chegado a Porto Velho em 1929 vinha se afirmando e se estabilizou em 1931 quando nomeado diretor-geral da EFMM.
Porto Velho era só até a cachoeira de Santo Antônio, onde as terras do Amazonas terminavam, começando as de Mato Grosso, onde havia uma liderança, com fortes raízes em Porto Velho, o coronel Paulo Saldanha.
Os dois queriam a criação de um Território, mas Saldanha só com terras de Mato Grosso. Em 1940, com certeza Getúlio saiu daqui com a ideia de criar essa unidade, mas juntando as terras dos dois estados, compondo um Território só.
A seguir técnicos do DASP vieram à região e em 1943 Aluízio viajou ao Rio de Janeiro, mas no dia 12 de setembro recomendou a seus amigos que ouvissem o programa “Voz do Brasil”.
Naquela noite foi lido o decreto de criação do Território do Guaporé.
