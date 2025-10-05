Publicada em 05/10/2025 às 10h10
RONDÔNIA
1918 – Em Porto Velho e Espiridião Marques (Guajará-Mirim), muitas festas em honra ao 8º ano da pátria portuguesa.
1938 – Abaixo assinado de centenas de moradores pede ao presidente Getúlio Vargas a volta do “serviço aéreo” entre Porto Velho e Manaus.
1981 – A vereadora Marise Castiel (Arena/PVh) denuncia a discriminação social da mulher. “Não sou feminista. Sou feminina. Muitas jovens não casam para não serem demitidas do trabalho”.
1982 – Dom Geraldo Verdier, bispo de Guajará-Mirim, não irá a qualquer cerimônia oficial enquanto a Justiça não decidir sobre o pedido de suspensão da preventiva contra o padre-médico Alexander Bendoraites acusado da morte do médico Munin.
1987 – O vereador José Campelo Alexandre cobra ao prefeito Tomás Correa a implantação de “orelhões” nos novos bairros de Porto Velho.
1989 – Pela medição da PM mais de 10 mil fiéis, e muitos pagadores de promessas, foram ontem da procissão de São Francisco em Porto Velho, a São Francisco de Assis, cuja primeira edição foi na década de 1920.
COMEMORE
Dia Mundial do Professor (Unesco). Dia Internacional das Aves. Dia Nacional do Empreendedor. Dia Nacional da Micro e Pequena Empresa. Dia Nacional da Cidadania. Dia Mundial da Meningite.
Católicos celebram Santa Faustina Kowalska, São Plácido, São Mauro, São Benedito (BR),
BRASIL
2020 — O Banco Central lança oficialmente o PIX, sistema de pagamentos instantâneos. 1821 – Assinada a Convenção de Beberibe, acaba o Movimento Constitucionalista em Pernambuco. 1.897 – Fim da Guerra de Canudos. 1988 – Promulgação da “Constituição Cidadã”, a 6ª da fase republicana.
MUNDO
1768 — O Marquês de Pombal obriga nobres portugueses antissemitas a organizar casamentos com famílias judaicas. 1904 — Morre Frédéric Auguste Bartholdi (n. 1834), autor da Estátua da Liberdade. 1962 — “O Satânico Dr.No”, 1º filme da série “James Bond”, é lançado na Inglaterra.
FOTO DO DIA
O PRESIDENTE VEM AÍ (III)
O hall da casa do historiador Esron Menezes, dizia o também historiador Francisco Matias, “era a boa fonte” onde íamos beber a história direto de quem a viveu. Ali o Esron contava a visita do presidente Getúlio Vargas.
“Na visita ele decidiu a criação do Território mas não só com terras de Mato Grosso, como queriam líderes do Guaporé, que desde 1937 pediam a criação”, dizia Esron que era secretário do diretor da EFMM Aluízio Ferreira.
Ele contava ter presenciado quando Getúlio reuniu com o governador do Acre Epaminondas Martins, e este lhe teria dito que a capital deveria ser Porto Velho, onde ficava a administração da Madeira-Mamoré.
Mas que pesou muito a favor ter o presidente de 11 a 13 de outubro na cidade, onde a única liderança e a maior autoridade era o próprio Aluízio, como dizia outro historiador Abnael Machado.
Para o jornalista Euro Tourinho, na volta de Vargas ele já saiu daqui decidido em criar o Território, come a capital em Porto Velho.
No círculo, Getúlio recebe o governador do Acre (de gravata) no campo de Pouso. (Acervo Esron Menezes.)
