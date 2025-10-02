Município de Porto Velho chega aos 111 anos e se renova para uma temporada de mais conquistas

Publicada em 02/10/2025 às 08h26
Essa é uma data especial para Porto Velho. A capital do estado de Rondônia completa 111 anos e se renova para uma temporada de mais conquistas com o apoio do governo de Rondônia. O momento é celebrado por quem aqui nasceu e pelos que escolheram, atraídos pelas oportunidades, se estabelecerem nesta terra.
Nos últimos anos, o progresso ganhou velocidade em Porto Velho. A revitalização do município acontece com apoio dos investimentos do governo do estado. O resultado é um município mais bonito, mais atrativo e mais desenvolvido, e uma população mais feliz e com mais dignidade.
Praças foram revitalizadas, bairros asfaltados, escolas e hospitais reformados; a segurança e assistência social foram fortalecidas. As melhorias chegam tanto na cidade quanto em seus distritos. Além disso, as cadeias produtivas estão mais prósperas e o desenvolvimento econômico mais forte com apoio das ações estratégicas do governo.
MAIS ATRATIVO
A melhoria no asfalto está em vários pontos da cidade, como na Av. Mamoré e Guaporé, bairros Três Marias, Jardim Santana e Castanheiras, como um apoio ao município. A revitalização de espaços de lazer é vista, por exemplo, na Praça Ecoparque Pirarucu e Campo do Abobrão e nas praças nos distritos de Vista Alegre do Abunã, São Carlos e Nova Califórnia. Um dos lugares preferidos dos portovelhenses para lazer, o Espaço Alternativo, recebeu a revitalização de iluminação pública em LED.
MAIS DESENVOLVIDO
Na educação, mais avanços com 239 obras de reforma e 74 obras de ampliação em escolas estaduais e municipais com recurso do governo do estado, a exemplo do Instituto Carmela Dutra e Escola Major Guapindaia. A capital também abriga hospitais de referência em atendimento de alta complexidade, que receberam investimentos do governo, como Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro e o Centro de Medicina Tropical de Rondônia (Cemetron).
MAIS DIGNIDADE
A Segurança Pública da Capital está mais reforçada e moderna, inclusive com totens do Sistema de Segurança e Videomonitoramento espalhados no município, incluindo os distritos. Além das ações inéditas empregadas contra facções e o restabelecimento da paz. As populações em vulnerabilidade social recebem apoio para terem uma vida com mais dignidade.
Em Porto Velho, são 11 restaurantes credenciados pelo Programa Prato Fácil; diversas mulheres vítimas de violência doméstica são atendidas pelo Programa Mulher Protegida e muitos estão encontrando no Programa Vencer a oportunidade para se qualificarem para o mercado de trabalho e até empreender.
PARABÉNS, PORTO VELHO!
São diversas as ações do governo de Rondônia, atento a fortalecer a transformação da capital do estado, e muito mais boas notícias estão por vir para nossa querida população. Parabéns, Porto Velho! Que Deus abençoe a capital do nosso estado com muito mais conquistas.
Marcos José Rocha dos Santos
Governador do Estado de Rondônia
