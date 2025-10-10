Governo de Rondônia reforça compromisso com a saúde e amplia atendimentos pelo SUS no estado

Publicada em 10/10/2025 às 10h33
O governo do estado de Rondônia ampliou os atendimentos do Sistema Único de Saúde (SUS) por meio da contratação de hospitais particulares, que passaram a realizar cirurgias e internações em diversas especialidades, como cirurgia geral, ortopedia, urologia e oftalmologia.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o objetivo é reduzir a fila de espera e oferecer mais qualidade de vida à população. “No decorrer da gestão, fortalecemos a saúde nos municípios, com ampliação de especialidades e novas unidades hospitalares. A parceria com hospitais particulares é mais uma medida para garantir que o cidadão tenha acesso rápido ao atendimento que precisa”, pontuou.
Dentre as unidades contratadas estão: Hospital das Clínicas, Hospital Santa Marcelina de Rondônia, Complexo Hospitalar Central, Hospital de Amor Amazônia, Hospital 9 de Julho, Hospital Prontocordis, além das clínicas especializadas Médicos dos Olhos Oftalmologia e Sol Oftalmologia Porto Velho.
A mais recente ampliação foi com a adesão da empresa IRB Prime Care, localizada no Complexo Hospitalar Central, em Porto Velho. Este local conta com profissionais qualificados e já realiza mais de 10 procedimentos cirúrgicos eletivos por dia, nas áreas de ortopedia, cirurgia geral e urologia.
Um resultado significativo foi o mutirão de cirurgias de hérnia que ocorreu no Hospital Santa Marcelina, beneficiando cerca de 100 pacientes entre os dias 29 de setembro e 4 de outubro. Essa iniciativa foi apoiada pela Sociedade Brasileira de Hérnia (SBH) e contou com a presença de profissionais de várias regiões do país, reforçando o compromisso do governo do estado com a ampliação do acesso à saúde pública.
Marcos Rocha enfatizou que o trabalho para fortalecer a rede hospitalar é contínuo e reflete a prioridade de sua gestão em cuidar das pessoas. “Seguimos trabalhando para que o cidadão rondoniense tenha acesso ao que há de melhor em atendimento hospitalar. O nosso objetivo é salvar vidas, reduzir o sofrimento de quem espera e garantir que cada pessoa seja atendida com respeito, eficiência e humanização”, ressaltou.
A rede pública estadual também tem mostrado resultados expressivos, com 2.214 cirurgias realizadas apenas no mês de julho, entre procedimentos de urgência, emergência e eletivos. O destaque foi o Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro, em Porto Velho, que contabilizou 928 procedimentos de média e alta complexidade, evidenciando a eficiência e a capacidade da rede hospitalar do estado.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!