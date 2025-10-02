Governo de Rondônia descumpre acordo firmado e SINTERO alerta para medidas cabíveis

Publicada em 02/10/2025 às 08h13
O Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Educação do Estado de Rondônia (SINTERO) reprova veementemente o descumprimento pelo Governo do Estado, sob a gestão do governador Marcos Rocha, do acordo firmado na Mesa de Negociação Permanente (MENP) que motivou o encerramento da greve da rede estadual. O acordo, estabelecido em audiência de conciliação no Tribunal de Justiça de Rondônia, visava atender reivindicações da categoria e garantir avanços nas condições de trabalho e valorização dos profissionais em educação.
O SINTERO ressalta que a greve, encerrada em 26 de agosto, ocorreu em razão da pressão judicial que ameaçava a manutenção da representatividade do sindicato, e a assinatura do acordo foi uma alternativa para proteger os trabalhadores(as) e o próprio SINTERO, evitando penalizações legais.
Entretanto, o SINTERO manifesta sua insatisfação com o fato do governo estadual não cumprir os compromissos assumidos, demonstrando total desrespeito à luta dos educadores.
Frente a esse cenário, o SINTERO reafirma e informa que adotará todas as medidas jurídicas cabíveis para garantir o cumprimento integral dos acordos e a defesa dos direitos da categoria. A entidade sindical também informa que já está agendada uma reunião com a nova secretária estadual de educação, Albaniza Batista de Oliveira, no dia 6 de outubro, para tratar da pauta educacional e cobrar responsabilidades do governo.
Apesar das dificuldades, o SINTERO mantém firme sua atuação em defesa dos profissionais da educação, conduzindo ações judiciais em andamento contra o Estado, assim como prossegue as negociações para assegurar avanços na carreira, remuneração e condições de trabalho.
O SINTERO convoca toda a categoria para permanecer mobilizada e vigilante, pois entende que a luta pela valorização do ensino público e seus trabalhadores e trabalhadoras é contínua e imprescindível para o futuro da educação em Rondônia.
Ofício de confirmação da Reunião com SEDUC
