EcoRondônia agradece apoio da população e reforça compromisso com a limpeza urbana em Porto Velho

Publicada em 13/10/2025 às 09h47
A EcoRondônia, concessionária responsável pela coleta de resíduos sólidos de Porto Velho, informa que conclui uma semana intensa de trabalho com foco na regularização dos serviços de coleta e destinação final em toda a capital e nos distritos da região do Alto e Baixo Madeira.
Durante esses dias, todas as equipes e equipamentos estiveram mobilizados de forma contínua para garantir a execução dos serviços públicos essenciais e devolver à cidade as condições adequadas de limpeza e bem-estar.
A empresa agradece à população pela compreensão e colaboração neste período de intensos esforços e reafirma seu compromisso com Porto Velho, com a eficiência e continuidade dos serviços e com o cumprimento integral da decisão judicial que restabeleceu o contrato de concessão.
📞 0800 069 0008
📱 WhatsApp: (69) 99900-0008
