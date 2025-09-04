Sema apresenta o livro “Mapinguari” para alunos da rede pública municipal

Publicada em 04/09/2025 às 16h33
A educação ambiental é uma das ferramentas mais importantes no combate aos crimes contra o meio ambiente, além de ser essencial para o fortalecimento de uma cultura de preservação e valorização da natureza.
Partindo dessa premissa, a Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Sema), lançou o livro Mapinguari, obra que narra a história de uma das figuras míticas protetoras da floresta e que será disponibilizada aos estudantes da rede pública municipal de ensino.
De autoria do professor Rodrigo Pedro Casteleira, o livro busca aproximar crianças e jovens da riqueza cultural e simbólica da Amazônia, despertando consciência ambiental por meio da literatura e da arte.
A obra chegará ao acervo municipal por meio de doação, consolidando-se como uma iniciativa de grande impacto social e de baixo custo para o executivo municipal.
Para o secretário municipal de Meio Ambiente, Vinícius Miguel, a publicação demonstra a força da cultura e da educação quando somadas ao propósito da preservação.
“A obra de Rodrigo Pedro Casteleira representa não apenas um exercício literário, mas também um instrumento de sensibilização e transformação social. Ao contar a história do Mapinguari para crianças e jovens, reafirmamos que a cultura e a educação são caminhos fundamentais para preservar a floresta e garantir um futuro sustentável para Porto Velho e para a Amazônia”, destacou.
Além de ser trabalhado nas escolas, o livro Mapinguari também servirá como apoio às ações de educação ambiental desenvolvidas pela Sema.
